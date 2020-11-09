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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Нет подтверждений, что Россия разместила в Крыму ядерное оружие – Данилов

Вероятность размещения Россией ядерного оружия в оккупированном ею Крыму зависит от многих факторов, считает секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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Данилов не исключил, что ядерное оружие разместят в Крыму
Данилов не исключил, что ядерное оружие разместят в Крыму
Фото: rnbo.gov.ua

Россия еще не размещала ядерное оружие в оккупированном ею Крыму. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил изданию "Крым.Реалии", материал об этом опубликован 8 ноября.

"То, что там может быть ядерное оружие – такого подтверждения окончательного у нас нет. Но то, что это может произойти в ближайшее время, мы четко осознаем. Это будет зависеть от многих факторов, и если россияне будут видеть, что проигрывают, то обязательно вернутся к этому вопросу", – объяснил он.

В июне 2015 года на тот момент секретарь СНБО Александр Турчинов говорил о размещении в Крыму наступательного ядерного оружия.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В августе 2020 года первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что "все, что сейчас делается в Крыму, имеет одну цель – милитаризация". Она констатировала, что на сегодня Крым – это военная база РФ.

Теги: Россия, Крым, ядерное оружие, Александр Турчинов, СНБО, Алексей Данилов
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