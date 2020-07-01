"Ядерное оружие, ракетное топливо, токсичные отходы". Бабин предположил, что РФ может возить по Крымскому мосту

Экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин считает, что после запуска Россией грузовых поездов в Крым никто не сможет проконтролировать, что будет возить страна-агрессор на оккупированный полуостров.

После того как Россия пустила грузовые поезда по Крымскому мосту, на оккупированный полуостров могут привезти в том числе ядерное оружие. Такое мнение бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин выразил "Обозревателю" в интервью, которое было опубликовано 1 июля.

"Кто это будет контролировать? Конечно, они могут перевозить что угодно. Это может быть ядерное оружие, ракетное топливо, токсичные отходы из Крыма или в Крым. Здесь нет никаких границ", – сказал он.

По словам Бабина, ядерное оружие в России обслуживается прежде всего железнодорожным транспортом.

"Поэтому сегодня наличие грузового железнодорожного сообщения упрощает нуклеаризацию полуострова и создает предпосылки для формирования в Крыму ядерной базы российской армии", – объяснил эксперт.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Мост через Керченский пролив, соединяющий аннексированный Крым и Краснодарский край России, открыли в мае 2018 года. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности.

Грузовые поезда через Крымский мост Россия пустила 30 июня 2020 года.