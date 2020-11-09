Замана: В 2016–2017 годах в Минобороны Украины уничтожили документы, которые касаются применения российской армии в Крыму во время аннексии

Замана: Мы сейчас сделали запрос: по чьему приказу, по чьему распоряжению и какие документы уничтожены Фото: sylaichest.org

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины уничтожили документы, которые касались распоряжений руководства государства и ВСУ в период аннексии Крыма Россией в 2014 году. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал бывший начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Владимир Замана. Интервью выйдет сегодня на YouTube-канале "Алеся Бацман", трансляция начнется в 18.00.

Замана сообщил, что его защита получила соответствующие подтверждения в Генштабе.

"Время прошло достаточно. Мы много вещей проанализировали, расспросили – люди знают, что было, чего не было... Ни один военный, который был в Крыму, ни один военный в Генеральном штабе не знает ни о каких приказах [оказывать сопротивление оккупантам]. Мы сделали запрос в Министерство обороны и получили ответ, что разведывательных сведений о нарушении воздушного пространства в Крыму, о применении вооруженных сил РФ, о распоряжении [тогдашнего и.о. президента Александра] Турчинова о применении Вооруженных сил, приказов каких-то нет. Ответ следующий: все эти материалы были уничтожены в 2016–2017 годах. Нам так ответили в Минобороны", – рассказал Замана.

Его защита предоставила изданию "ГОРДОН" полученные из Генштаба документы.

В ответе помощника командующего по правой работе – начальника юридической службы Воздушных сил ВСУ Сергея Дубровского от 6 октября сказано, что информация и документы о том, когда впервые и сколько раз в течение февраля – марта 2014 года российские самолеты и вертолеты вторгались в воздушное пространство Украины над территорией Автономной Республики Крым и Севастополя, отсутствуют "в связи с их уничтожением в соответствии с актом на уничтожение МНСИ №1781 дсп от 22 декабря 2017 года". По информации Дубровского, отсутствует и информация о попытках ВСУ уничтожить эту российскую авиацию. Соответствующие документы были уничтожены по акту на уничтожение МНСИ №293нт от 26 мая 2016 года.





Копии документов предоставлены защитой Владимира Заманы

"Это парадоксальные вещи. У нас есть материалы – распоряжения, указы, – которым 30–50 лет. А эти [документы] ни с того ни с сего [уничтожили]. Я могу только догадываться, [почему это произошло]. Министр обороны не имел права и он не взял бы на себя такую ответственность уничтожить такие материалы. Это только распоряжение сверху. Какая причина? Или скрыть свою бездеятельность, или скрыть свой умысел. Потому что это очень важные материалы", – отметил Замана.

Он сказал, что все директивы и распоряжения, которые он давал на посту руководителя Генштаба ВСУ, до сих пор сохраняются.

"Можно взять любого министра за 27 лет, [документы будут]. А эти материалы уничтожены, – возмутился Замана. – Но я боюсь, что и акт уничтожен".

В еще одном запросе защита Заманы просила Генштаб предоставить информацию о письменном приказе и.о. президента Турчинова на применение оружия против российских оккупантов в Крыму в 2014 году. О том, что такой приказ был, заявлял сам Турчинов. В частности, в интервью LB.ua в июне 2014 года он сказал: "После гибели нашего военнослужащего я напрямую дал приказ применять оружие. Руководство Минобороны попросило продублировать его в письменном виде. И я подписал этот приказ".

В ответе врио начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Руслана Басистюка сказано, что 19 февраля 2014 года командирам ВСУ всех уровней были предоставлены рекомендации относительно порядка использования оружия во время чрезвычайных ситуаций, связанных с попытками несанкционированно проникнуть на военные объекты, завладеть оружием, военной техникой, боеприпасами и другим имуществом, которые были подписаны тогдашним начальником Генштаба Заманой.

"Вместе с тем в Главном оперативном управлении Генерального штаба Вооруженных сил Украины отсутствует информация относительно того, что врио президента Украины Александр Турчинов отдавал письменный приказ на применение оружия против российских войск на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя в период с 23.02.2014 по 31.03.2014", – сообщил Басистюк.

В этот период, рассказал он, Генштаб получил два документа относительно применения войск:

протокол №5 от 14 марта 2014 года совещания оперативного штаба по вопросам реагирования на ситуацию в Крыму и Севастополе под руководством секретаря СНБО Андрея Парубия, которым определялись задачи по развертыванию войск в южных и восточных областях с целью недопущения крымского сценария там;

указ президента №335-10т/2014 от 24 марта 2014 года "О решении Совета национальной безопасности и обороны от 19 марта 2014 года "О неотложных мерах по нейтрализации (минимизации) угроз внешнеполитического и внутриполитического характера", в котором были определены задачи относительно усиления охраны морского побережья Украины в Азово-Черноморском регионе.





Копии документов предоставлены защитой Владимира Заманы

Замана убежден, что полученные его защитой документы свидетельствуют о том, что человек, который в 2014 года был и.о. президента Украины, не выполнил обязанностей, которые предписаны Конституцией.

В ночь на 27 февраля 2014 года люди с оружием (как позже оказалось – российские силовики) захватили здания Верховного Совета и Совета министров Крыма в центральной части Симферополя, подняв над ними флаг России. 16 марта в Крыму прошел незаконный референдум, после которого Россия аннексировала полуостров.

По словам Сергея Пашинского, который во время аннексии был врио главы Администрации Президента, Турчинов давал команду украинским военным в Крыму стрелять по российским военнослужащим, но они так и не выполнили приказ. По мнению Пашинского, это произошло потому, что многие военные в Крыму симпатизировали российской власти. "На 70% крымские части были укомплектованы крымчанами, а вы знаете настроения в Крыму. Они считали, что это историческая справедливость", – заявлял он.

По утверждениям Турчинова, в начале 2014 года Вооруженные силы Украины могли противопоставить России только две батальонно-тактические группы. Большинство украинских военнослужащих, сотрудников СБУ и МВД, которые во время аннексии находились на полуострове, по словам Турчинова, изменили присяге.

"Для понимания ситуации: не предали свою страну из находившихся в Крыму 13 468 солдат и офицеров Вооруженных сил только 3990 (29,6%), из 10 936 работников МВД – только 88 человек (0,8%), из 1870 пограничников в Украину вернулись только 519 (27,7%), из 2240 работников СБУ – только 242 (10,8%), из 527 офицеров и прапорщиков Управления госохраны не предали Украину только 20 человек (3,8%)", – сказал Турчинов в начале 2017 года.