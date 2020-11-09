Кондратюк: После Крыма и Донбасса россияне посягнули еще и на борщ!

Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк заявил, что он выступает за стопроцентный разрыв отношений с Россией.

Кондратюк о РФ: Они нам не братья, потому что братья не идут друг на друга с оружием. Тамбовский волк им брат Фото: kondratiuk_official / Instagram

Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк в интервью "Телеграфу" заявил, что не все украинцы понимают, что в марте 2014 года состоялась военная агрессия России против Украины, поскольку либо имеют низкий интеллектуальный уровень, либо желают быть коллаборационистами.

"Я за стопроцентный разрыв отношений с Россией до освобождения Крыма и выхода украинской армии на восточные границы страны. До тех пор я эту страну знать не хочу", – заявил он.

По словам продюсера, ни о каком культурном обмене не может идти речь, поскольку: агрессор не может нести культуру в принципе.

"Они нам не братья, потому что братья не идут друг на друга с оружием. Тамбовский волк им брат", – заявил продюсер.

Кондратюк отметил, что ему не нужна популяризация страны, в которой он родился и живет.

"Мне нужно, чтобы в этой стране было быстрое развитие, чтобы она становилась современной и двигалась в Европу семимильными шагами. Потому альтернативы европейскому выбору не имеет ни одна страна Европы. И я – за украинизацию. Которая прописана в законе о языке. Может, это потому, что я на самом деле украинец? Странно звучит, согласись: шведизация Швеции!" – сказал он.

Говоря о своем шоу "Кондратюк в понедельник" на "5 канале", телеведущий отметил, что ресторатор Евгений Клопотенко выступил с инициативой занести борщ в перечень украинских национальных достояний.

"Надеюсь, так оно и будет. Потому что россияне после Крыма и Донбасса посягнули еще и на борщ! На наш украинский, черт их подери, борщ!" – заявил продюсер.

Игорь Кондратюк с 2004-го по 2012 год занимался продюсированием победителей проекта "Шанс", среди которых были Виталий Козловский, Павел Табаков, Наталья Валевская.

На протяжении 20 лет Кондратюк вел программу "Караоке на Майдане" на "Интере". Он был судьей шоу "Х-фактор" и "Україна має талант" на СТБ.