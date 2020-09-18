"Непривычно видеть себя таким". Кондратюк впервые за 25 лет сделал фото без очков

Украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк 18 сентября на своей странице в Instagram обнародовал снимки, на которых впервые за 25 лет запечатлен без очков.
"Уже лет 25 на фотосессиях я только в очках, кроме последней для "5 канала", – рассказал он.
По словам Кондратюка, снять очки его попросил режиссер "ради исторической справедливости" – ведущий позировал в кадре в старинном украинском национальном костюме.
"Очки с дужками в Украине начали появляться в начале XX века. Непривычно видеть себя таким", – написал Кондратюк.
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Вже років 25 на фотосесіях я лише в окулярах. Окрім останньої, для 5-го каналу, де "заради історичної справедливості" (зйомка в старовинних українських національних костюмах) на прохання режисера я зняв окуляри. Окуляри з дужками в Україні почали з'являтись на початку ХХ століття, до слова Незвично бачити себе таким @5kanal.ua #кондратюкупонеділок #ігоркондратюк #игорькондратюк
Кондратюк с 2004-го по 2012 год занимался продюсированием победителей проекта "Шанс", среди которых были артисты Виталий Козловский, Павел Табаков, Наталья Валевская, Ирина Воронова.
16 сентября в микроблоге Кондратюк сообщил, что стал ведущим программы "Кондратюк у понеділок" на "5 канале".