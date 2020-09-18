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18 сентября, 2020
 
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"Непривычно видеть себя таким". Кондратюк впервые за 25 лет сделал фото без очков

Украинский продюсер Игорь Кондратюк принял участие в фотосессии, позируя в кадре в старинном украинском национальном костюме. Ради исторической справедливости ему пришлось фотографироваться, сняв очки.

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Кондратюк: Уже лет 25 на фотосессиях я только в очках
Кондратюк: Уже лет 25 на фотосессиях я только в очках
Фото: kondratiuk_official / Instagram

Украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк 18 сентября на своей странице в Instagram обнародовал снимки, на которых впервые за 25 лет запечатлен без очков. 

"Уже лет 25 на фотосессиях я только в очках, кроме последней для "5 канала", – рассказал он.

По словам Кондратюка, снять очки его попросил режиссер "ради исторической справедливости" – ведущий позировал в кадре в старинном украинском национальном костюме. 

"Очки с дужками в Украине начали появляться в начале XX века. Непривычно видеть себя таким", – написал Кондратюк.

Кондратюк с 2004-го по 2012 год занимался продюсированием победителей проекта "Шанс", среди которых были артисты Виталий Козловский, Павел Табаков, Наталья Валевская, Ирина Воронова. 

16 сентября в микроблоге Кондратюк сообщил, что стал ведущим программы "Кондратюк у понеділок" на "5 канале". 

Теги: 5 канал, фотосессия, Игорь Кондратюк
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