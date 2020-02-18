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18 февраля, 2020
 
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Кондратюк: Российские гастролеры – такие же палачи, как и Путин и все нынешние кремляди

Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк считает, что всем российским артистам необходимо запретить приезжать в Украину с гастролями, поскольку они представляют угрозу национальной безопасности и поддерживают политику агрессии президента РФ Владимира Путина.

Кондратюк: Когда больной на голову глава твоего государства ведет войну с некогда дружественной страной, жертвами которой стали уже 13 тысяч человек, а ты ни гу-гу, ты выглядишь как дерьмо. И ноль как человек
Кондратюк: Когда больной на голову глава твоего государства ведет войну с некогда дружественной страной, жертвами которой стали уже 13 тысяч человек, а ты ни гу-гу, ты выглядишь как дерьмо. И ноль как человек
Фото: Ігор Кондратюк / Facebook

Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк заявил в интервью изданию "Обозреватель", что российские деятели шоу-бизнеса, которые молчат по поводу агрессии президента РФ Владимира Путина в отношении Украины, тем самым поддерживают войну.

"С тех пор, как российские артисты поддержали агрессию Путина, они перестали существовать для меня как homo sapiens. У них нет мозгов. Я не радикал, я не драчун, воспринимаю мир в целом положительно и в цвете. И я толерантен к подавляющему большинству людей и их поступкам. Но когда больной на голову глава твоего государства ведет войну с некогда дружественной страной, жертвами которой стали уже 13 тысяч человек, а ты ни гу-гу, ты выглядишь как дерьмо. И ноль как человек. Я могу это сказать всем российским гастролерам в глаза", – сказал он.

По словам Кондратюка, его смущает нежелание СБУ запретить приезжать в Украину всем подряд российским артистам и гастролерам – "от никому не известных рэперов до народных артистов, в том числе и Украины, вроде Киркорова, Серова (Александра Серова. – "ГОРДОН") и других, кто своим молчанием поддержал агрессию Путина".

Кондратюк подчеркнул, что является противником близких отношений с РФ, в том числе экономических и культурных до возвращения Крыма и закрытия восточной границы украинскими пограничниками.

"Ни о какой культуре не может быть и речи, если ее несет агрессор. Потому что агрессор несет насилие, убийства, смуту, он забирает территории. Какая может быть культура от Меладзе (Валерий Меладзе. – "ГОРДОН") или Серова, которые не сказали ни одного слова публично и не осудили безумную братоубийственную агрессию России?" – отметил он.

Продюсер подчеркнул, что слова деятелей шоу-бизнеса о том, что они вне политики и за мир во всем мире, – это поддержка войны.

"Они за войну, о мире врут. Я не видел ни одного пикетчика из тех артистов, которые рвутся в Украину, чтобы они стояли и призывали Путина забрать свои войска с Донбасса и из Крыма. Я видел Шендеровича (Виктор Шендерович. – "ГОРДОН"), который стоял в одиночном пикете, я слышал извинения Лии Ахеджаковой перед Украиной и украинцами за позорную антиукраинскую политику Кремля, читал сообщения Андрея Макаревича о том, что ему стыдно жить в России, которая развязала войну с Украиной. Я не видел ни одного поста от Киркорова (Филипп Киркоров. – "ГОРДОН"), который носит кольцо с головой фюрера. Не верьте им, российские артисты больны "крымнашем", и поэтому они за войну, они де-факто – глашатаи войны, и именно из-за них эта война не закончилась быстро, потому что они ее поддержали своим молчанием, сидели и потирали руки", – заявил Кондратюк.

По его мнению, российские артисты так же виновны в войне против Украины, как и президент РФ.

"У Александра Галича есть такая прекрасная фраза "промолчи, попадешь в палачи", которая прекрасно на русском языке описывает вину российских гастролеров. Они такие же палачи, как и Путин и все нынешние кремляди", – добавил продюсер.

Игорь Кондратююк родился 14 марта 1962 года в селе Пригорье Высокопольского района Херсонской области. Он вел программу "Караоке на майдане" ("Интер", "1+1", СТБ), "Шанс" ("Интер"), являлся судьей шоу "Україна має талант" (СТБ) и "Х-фактор" (СТБ).

Теги: Владимир Путин, война, Виктор Шендерович, Андрей Макаревич, Лия Ахеджакова, агрессия, шоу-бизнес, Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, украинцы, Игорь Кондратюк
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