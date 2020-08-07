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07 августа, 2020
 
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Кондратюк рассказал, почему продюсеры спят со своими певицами

Украинский продюсер Игорь Кондратюк считает, что между продюсером и певицей неизбежен "обмен энергиями".

 
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Кондратюк: Ты настолько переживаешь, что делает твоя певица, что если ты ни с кем не живешь ты будешь жить с ней
Кондратюк: Ты настолько переживаешь, что делает твоя певица, что если ты ни с кем не живешь – ты будешь жить с ней
Фото: / Facebook

59-летний украинский продюсер Игорь Кондратюк  заявил, что не спал с певицами, продюсированием которых занимался. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Islnd TV.

"Нет, не спал. На фига? У меня есть жена, которая меня удовлетворяла с этой точки зрения", – подчеркнул он. 

По словам Кондратюка, он понимает коллег, у которых сложились интимные отношения с подопечными артистками. 

"Как продюсер, скажу, что ты настолько переживаешь, что делает твоя певица, что если ты ни с кем не живешь – ты будешь жить с ней. Ты женишься на ней. А если не женишься, то у вас сто процентов будет происходить обмен энергиями", – считает Кондратюк.

ВИДЕО
Послушать ответ Кондратюка об отношениях продюсера и певицы можно с 59.00 минуты. Видео: ISLND TV / YouTube

Кондратюк женат на Александре Городецкой. У пары есть трое детей. С 2004-го по 2012 год Кондратюк занимался продюсированием победителей проекта "Шанс", среди которых были артисты Виталий Козловский, Павел Табаков, Наталья Валевская, Ирина Воронова. 

Теги: Украина, секс, Виталий Козловский, семья, Игорь Кондратюк, певица, Наталья Валевская, продюсер
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