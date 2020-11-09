Тихановская: На основании международного законодательства Крым принадлежит Украине

Комментируя продолжающуюся агрессию РФ на Донбассе, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская отметила, что выступает "против любого проявления агрессии".

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская в комментарии "Укринформу" выразила мнение относительно российской оккупации Крыма. Она подчеркнула, что, согласно международному законодательству, полуостров является территорией Украины.

"Моя личная точка зрения – есть международный закон, законодательство. И на основании международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине", – заявила Тихановская.

Также, комментируя продолжающуюся агрессию РФ на Донбассе, белорусская оппозиционерка отметила, что выступает "против любого проявления агрессии".

Во время предвыборной кампании, в ходе которой Тихановская боролась за пост президента Беларуси, она сначала отказалась комментировать российскую оккупацию Крыма, а позже озвучивала позицию, принятую в Беларуси, о том, что Крым де-юре украинский, а де-факто российский.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Юридически Беларусь не признавала Крым территорией России.