Ермак: Сегодня для людей в Крыму воды хватает

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак уверен, что войны с РФ из-за воды для аннексированного Крыма не будет.

Ермак: Нас пугают войной с 2014 года. Нет, ее не будет Фото: EPA

Для людей, которые проживают в аннексированном Крыму, воды хватает. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире программы "VIP с Натальей Мосейчук", которая вышла 5 ноября на канале "1+1".

"Давайте говорить откровенно: сегодня воды для людей, проживающих в Крыму, хватает", – сказал Ермак.

Он уверен, что "войны за воду" не будет.

"Нас пугают войной с 2014 года. Нет, ее не будет. Это такая манипуляция, которая существует в обществе", – заявил глава ОПУ.

В оккупированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды. До российской оккупации Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения на аннексированный полуостров.

Начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ сказал, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

В сентябре стало известно, что из-за нехватки воды "власти" Крыма будут принудительно выкупать у крымчан колодцы и скважины.

В министерстве экономического развития России 7 октября заявили, что разработан "проект плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя".