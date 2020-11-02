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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Попытка обеспечить Крым водой с помощью подземных скважин является самообманом – российский гидрогеолог

Российский гидрогеолог Юрий Медовар объяснил, что сколько бы водяных скважин не использовали в Крыму оккупационные власти, объем жидкости на водоносном горизонте останется тем же.

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Медовар объяснил, что под землей все взаимосвязано
Медовар объяснил, что под землей все взаимосвязано
Фото: Юрий Медовар / Facebook

Планируемая оккупационными властями Крыма активная выкачка воды из подземных источников является "самообманом". Такое мнение выразил "Крым.Реалиям" российский гидрогеолог Юрий Медовар.

Он объяснил, что воды в таком случае не будет ни в уже имеющихся скважинах, ни в тех, что хотят пробурить дополнительно. 

"Это по-русски называется самообман. Грубо говоря, давайте возьмем 1 млн м³ воды. Допустим, у вас есть водоносный горизонт с запасом в 1 млн м³, который используют с целью водоснабжения. Вы можете качать воду одной скважиной, а можете качать тысячей скважин, но у вас запас в 1 млн м³ как был, так и остался. Он другим не станет", – сказал Медовар.

Он объяснил, что "под землей все взаимосвязано".

"Там везде сплошные проблемы – в Крыму. Крым – это вообще одна большая проблема", – отметил российский гидрогеолог.

В сентябре стало известно, что у крымчан "власти" из-за нехватки воды на полуострове будут принудительно выкупать колодцы и скважины.

В оккупированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды. До российской оккупации Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения на аннексированный полуостров.

Начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ сказал, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

В министерстве экономического развития России 7 октября заявили, что разработан "проект плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя".

Теги: Крым, водоснабжение, вода, Юрий Медовар
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