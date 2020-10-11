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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В России выделяют деньги из резервного фонда на водоснабжение Крыма, стала известна сумма

Согласно распоряжению российского правительства, деньги пойдут на строительство водозабора на реке Бельбек, инфраструктуры для переброса воды из Кадыковского карьера, а также на капитальный ремонт водопроводов в оккупированном Крыму.

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Москва выделяет Крыму деньги на воду
Москва выделяет Крыму деньги на воду
Фото: depositphotos.com

Оккупированному Крыму и Севастополю выделят 4,95 млрд рублей (почти $56 млн) на создание новых объектов водоснабжения. Это следует из постановления, которое подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Как информирует пресс-служба правительства, средства направят на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, а также на инфраструктуру для переброски воды из Кадыковского карьера. Строительные работы будет вести министерство обороны России. После того как объекты введут в эксплуатацию, их передадут в собственность Севастополю.

Еще более 870 млн рублей (около $10 млн) выделят на капитальный ремонт водопроводов, замену устаревшего оборудования и разработку дополнительных скважин.

Средства поступят из резервного фонда правительства.

В аннексированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды. До российской оккупации Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения на аннексированный полуостров.

Начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ сказал, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

В сентябре 2020 года оккупанты сообщили, что в связи с дефицитом воды в оккупированном Симферополе часть города будет получать воду по три часа утром и вечером.

В министерстве экономического развития России 7 октября заявили, что разработан "проект плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя".

Теги: Крым, Севастополь, министерство обороны РФ, водоснабжение, правительство РФ, Михаил Мишустин
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