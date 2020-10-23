Резников: Никакой поставки воды в Крым со стороны Украины до полной деоккупации не будет

Объемы потребления воды в Крыму увеличились из-за милитаризации Россией полуострова, по всем существующим международным законам ответственность за гуманитарные потребности Крыма несет государство-оккупант, заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Резников: Никаких переговоров на эту тему мы не ведем ни официально, ни неофициально Фото: Kyiv Security Forum / Twitter

Украина не ведет никаких переговоров с Российской Федерацией по поставкам воды в аннексированный Крым. Об этом сегодня в ходе Специального Киевского форума по безопасности сказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Никакой поставки воды в Крым со стороны Украины до полной деоккупации не будет. Никаких переговоров на эту тему мы не ведем ни официально, ни неофициально, никак", – сказал Резников.

Он подчеркнул, что потребности оккупированного РФ Крыма с точки зрения обеспечения водой населения могут полностью обеспечиваться собственными силами полуострова.

Резников напомнил, что объемы потребления воды в Крыму увеличились из-за милитаризации Россией полуострова, увеличения расходов на военные потребности, завоза дополнительного населения из материковой России.

Он напомнил, что по всем существующим международным законам ответственность за гуманитарные потребности Крыма несет государство-оккупант, а именно – Россия.

"Потому вопросы и рассказы со стороны РФ о том, что что-то там не решается и это должна решать украинская сторона, являются ничтожными. На сегодняшний день они несут ответственность за обеспечение любой гуманитарной потребности, в том числе водоснабжения", – подчеркнул вице-премьер.

В аннексированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды. Оккупанты хотели даже привлечь авиацию для искусственного увеличения осадков на полуострове.

До российской аннексии Крыма Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения на аннексированный полуостров.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

В сентябре оккупанты заявили, что в связи с дефицитом воды в оккупированном Симферополе часть города будет получать воду по три часа утром и вечером.

По данным СМИ, в водохранилищах Крыма и Севастополя запасы воды не превышают 15%.