Резников заявил, что от российской агрессии в Украине непосредственно пострадали около 9,5 млн украинцев

Около 7 млн украинцев Донбасса и 2,5 млн украинцев Крыма стали жертвами российской агрессии с 2014 года, заявил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Резников: Ущерб от войны на Донбассе и аннексии Крыма оценивают в $100 млрд Фото: kmu.gov.ua

Из-за агрессивных действий Российской Федерации в отношении Украины пострадали уже минимум 9,5 млн украинцев. Об этом сегодня в ходе Специального Киевского форума по безопасности сказал вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Через эту войну прошло уже около 7 млн украинцев – именно столько граждан проживало в Донецкой и Луганской областях на момент начала войны, отметил Резников.

"Около половины жителей этих областей находятся за пределами своих домов, потому что были вынуждены бежать от войны", – подчеркнул он.

В результате боевых действий только на подконтрольных украинскому правительству территориях погибли по меньшей мере 14 тысяч человек. Участниками военных действий стали около 420 тыс. украинцев.

Около 2,5 млн граждан Украины являются жертвами оккупации Крыма, а те, кто остался там, "страдают от притеснений", сказал вице-премьер.

"На сегодняшний день по сути все граждане Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, являются заложниками оккупационного режима. Около 300 тыс. украинцев прошли через принудительную российскую паспортизацию. Только на оккупированном Донбассе и в Крыму, по нашим данным, это коснулось чуть ли не 90% населения", – отметил Резников.

Он напомнил, что сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд оценил ущерб от войны на Донбассе и аннексии Крыма в $100 млрд. По мнению экспертов, на восстановление Донбасса на данный момент нужно $21–22 млрд. По словам Резникова, сделать это за счет украинского бюджета невозможно.

После незаконного референдума 16 марта 2014 года Россия аннексировала украинский полуостров Крым. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.