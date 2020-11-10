На стадионе "Арена Львов" могут развернуть мобильный госпиталь для лечения больных COVID-19

Во Львовской области заполнены 62,5% мест для лечения заболевших COVID-19. В среднем ежедневно в регионе госпитализируют 180–200 пациентов. Об этом сообщили во Львовской областной госадминистрации.

Территорию стадиона "Арена Львов" могут использовать для лечения пациентов с COVID-19 Фото: Arena Lviv / Facebook

В больницах Львовской области на стационарном лечении находится 1143 человека с диагнозом COVID-19, из них 149 – в реанимации, 39 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом 10 ноября сообщил глава департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Орест Чемерис, пишет пресс-служба ЛОГА.

По его информации, в регионе заполнены 62,5% коек для лечения инфицированных коронавирусом. В среднем ежедневно госпитализируют 180–200 новых пациентов.

Чемерис отметил: если все места в медучреждениях региона будут заполнены, для развертывания мобильного госпиталя могут использовать стадион "Арена Львов", пишет "Укрінформ".

"Поручение по развертыванию мобильных госпиталей дали всем территориям государства, поэтому мы рассматриваем в качестве вариантов спорткомплексы и "Арену Львов", – сказал чиновник.

Во львовских больницах для лечения пациентов с COVID-19 предусмотрено 3375 мест.

В 10 регионах Украины более чем на 70% заполнены места в больницах первой волны коронавирусной инфекции, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. На 10 ноября самый высокий процент заполненности больничных коек зафиксирован в Полтавской (85,2%) и Одесской (80,8%) областях.

По состоянию на 10 ноября в Украине зарегистрировано 479 197 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 179 – за последние сутки. Скончалось 8756 пациентов с COVID-19, выздоровело 214 657 человек. Во Львовской области с начала пандемии выявлено 34 304 случая, умерли 995 человек, выздоровели 21 679.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.