Голубовская: Профилактика коронавируса для минимизации развития рисков вполне допустима и оправдана

Во время интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман врач-инфекционист, профессор, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская ответила на вопрос, что нужно делать, чтобы не инфицироваться коронавирусом.

"Начну с того, что специфической профилактики нет. Так как нет средств специфического лечения или профилактики, то и действенного ничего не будет. Но мне нравятся американские рекомендации. Мы их активно в Украине проповедуем. Они мне нравятся. Они написаны врачами. (...) Вот американцы написали, с моей точки зрения, прекрасный протокол: "Нет доказательств, но дешево, эффективно и безопасно". И ряд рекомендаций взят из этого протокола", – сказала она.

Врач-инфекционист отметила, что "возник абсолютно новый возбудитель", против которого неизвестно как бороться "и не может быть четких доказательств эффективности того или иного метода лечения".

"Мы у многих пациентов, поступающих, видим дефицит витамина D3. Уже доказано, что при многих инфекционных болезнях идет его снижение. И мы его во многие схемы назначать стали. То есть препараты цинка – неспецифическая профилактика. Но это не означает, что все должны сейчас принимать цинк. Речь идет о том, что если человек контактировал с больным, он в течение некоторого времени (7–10 дней) может проводить такую неспецифическую профилактику", – объяснила Голубовская.

По ее словам, в качестве профилактики, "но не панацеи", можно принимать витамин С, который укрепляет сосуды.

"Весь мир [его] применяет, исходя из принципа безопасности. Возможно, некоторым пациентам, у которых есть реальный дефицит этих веществ, это может принести какую-то пользу", – рассказала врач.

Она также отметила, что "одна из основных проблем – это развитие различных ковидных тромбозов".

"Коронавирус поражает специфические рецепторы, и эти рецепторы находятся в том числе в эндотелии сосудов. У нас поступают в кардиореанимацию 42-летние… На неизмененных сосудах у него инфаркт. Меряем температуру – 37,5, делаем КТ – у него пневмония. Понимаете? Это системное заболевание. Кровь сгущается у многих больных. Даже с легким течением заболевания. Это тоже очень неприятное осложнение. У нас люди вроде уже выздоравливают, мы за месяц вытащили из всего, из чего только можно вытащить, – и больные погибают от различных проблем, связанных с тромбозами. Поэтому профилактика для минимизации и развития рисков вполне допустима и оправдана в данной ситуации. А доказательства мы получим через несколько лет", – считает Голубовская.

Голубовская: Сейчас самый страшный период за всю мою профессиональную деятельность. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

По состоянию на 10 ноября в Украине зарегистрировано 479 197 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 179 – за последние сутки. Скончалось 8756 пациентов с COVID-19, выздоровело 214 657 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

9 ноября в мире выявили рекордное количество инфицированных COVID-19 – почти 678 тыс.