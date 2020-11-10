За сутки от COVID-19 скончались трое украинских правоохранителей – МВД

В системе МВД Украины зарегистрировали рекордный суточный прирост инфицированных коронавирусом – 569.

Больше всего новых больных обнаружили среди правоохранителей Запорожской области Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook

За последние сутки от коронавирусной инфекции скончались три украинских правоохранителя, проинформировало 10 ноября Министерство внутренних дел.

Число летальных исходов у пациентов с COVID-19, представлявших систему МВД, достигло 43.

Количество подтвержденных за последние 24 часа случаев инфицирования коронавирусом среди правоохранителей оказалось рекордным – 569.

"Наибольшее количество больных зарегистрировано в Запорожской (56), Житомирской (42) областях и в городе Киеве (80). С начала пандемии коронавирусной болезнью заболело 15 984 сотрудников МВД, выздоровело – 14 950", – говорится в сообщении ведомства.

О предыдущем рекорде суточного прироста, который составил 418 случаев, МВД информировало 29 октября.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

9 ноября в мире выявили рекордное количество инфицированных COVID-19 – почти 678 тыс.

По состоянию на 10 ноября в Украине зарегистрировано 479 197 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 179 – за последние сутки. Скончалось 8756 пациентов с COVID-19, выздоровело 214 657 человек.