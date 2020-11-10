Жена Зеленского рассказала о состоянии его здоровья

Президент Украины Владимир Зеленский, заболевший коронавирусной инфекцией, продолжает работать в дистанционном режиме, сообщила его супруга Елена.

Президент Украины Владимир Зеленский, заболевший коронавирусной инфекцией, чувствует себя хорошо. Об этом его жена Елена рассказала в ходе Международного форума культурной дипломатии, который проходил 10 ноября в онлайн-формате, пишет "Интерфакс-Украина".

"О здоровье президента: все хорошо. Он чувствует себя нормально. Он изолировался, но продолжает работать", – сказала она.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде" уточнила, что сейчас из симптомов заболевания у него только "невысокая температура".

"Однако он бодр и в хорошем настроении. Он будет работать из дому, где будет находиться в изолированном помещении. Он будет следить за здоровьем и находиться под наблюдением врачей. Мы надеемся на скорейшее выздоровление и на легкую форму протекания болезни", – добавила она.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 10 ноября в Украине зафиксировали 479 197 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 179 – за последние сутки. Скончалось 8756 пациентов, выздоровело 214 657.

Зеленская болела COVID-19 в июне. В Офисе президента сообщали сначала, что она чувствует себя хорошо, но 16 июня первую леди госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией. 3 июля Офис президента сообщил, что Зеленская выздоровела от COVID-19. В августе президент сказал, что вместе с его женой коронавирусной инфекцией переболел их сын Кирилл.

Зеленский 9 ноября получил положительный результат теста на COVID-19. Коронавирусную инфекцию подтвердили также у главы Офиса президента Андрея Ермака. Оба ушли на самоизоляцию и дистанционный режим работы.