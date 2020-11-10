В Украине собираются вакцинировать норок от коронавируса

В Ассоциации звероводов Украины 9 ноября заявили об отсутствии случаев заболевания COVID-19 у норок на украинских фермах. Однако в связи с массовым заболеванием норок в других странах украинские звероводы решили вакцинировать животных на украинских фермах.

Украинские норковые фермы готовы вакцинировать норок от коронавируса, если разработчики подтвердят эффективность препаратов. Об этом говорится на сайте Ассоциации звероводов Украины.

"Доклинические испытания вакцин в Европе уже прошли на хорьках и дали хороший результат. Сегодня ряд вакцин проходят испытания на собаках и кошках, которые также восприимчивы к вирусу COVID-19. В ближайшее время будут проведены исследования на норковых фермах. Ассоциация звероводов Украины провела мониторинг рынка и приняла решение участвовать в вакцинации животных", – отметили в ассоциации.

В организации выразили надежду, что усилиями мировой ветеринарной науки будет создан препарат, который будет уничтожать вирус в сельскохозяйственных и домашних животных.

"Уже есть сведения, что американская компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech заявили о завершении третьей стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса, которая показала эффективность почти в 90% случаев", – добавили в ассоциации.

Мутировавший коронавирус SARS-CoV-2, которым от животных могут заразиться люди, обнаружили ранее в Дании. Страна считается крупнейшим в мире производителем меха норки, на ее 1139 фермах живут от 15 до 17 млн особей. После обнаружения мутации вируса власти страны решили уничтожить всю популяцию норок.

Кроме Дании, заразившихся мутировавшим коронавирусом норок обнаружили на фермах в Нидерландах, Испании, Италии, Швеции и США. О вспышке SARS-CoV-2 на норковых фермах в Нидерландах стало известно в апреле. В мае подтвердилось заражение от норок работника одной из ферм. До этого случая Всемирная организация здравоохранения утверждала, что коронавирус не передается от животных к человеку.

В Ассоциации звероводов Украины 9 ноября заявили об отсутствии случаев заболевания COVID-19 у норок на украинских фермах.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 10 ноября количество больных COVID-19 в мире составляет почти 50,9 млн. Умерло от этой болезни более 1,26 млн человек, а выздоровело 33,3 млн, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания.