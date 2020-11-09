Больных COVID норок на украинских фермах нет – Ассоциация звероводов

Ассоциация звероводов Украины сообщила об отсутствии больных COVID-19 норок на украинских фермах. Заявление от ассоциации последовало вслед за выявлением подобных случаев в шести странах.

В Дании решили уничтожить всю популяцию норок после обнаружения мутировавшей формы коронавируса Фото: EPA

Ассоциация звероводов Украины заявила об отсутствии случаев заболевания COVID-19 у норок на украинских фермах. Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина" 9 ноября со ссылкой на пресс-релиз ассоциации.

Эпидемиологическая ситуация на фермах находится под контролем и не представляет угрозы для общества, рассказали в организации.

Ассоциация звероводов уверила, что на украинских норковых фермах, которые входят в состав ассоциации, выполняют жесткие карантинные мероприятия.

Мутировавший коронавирус SARS-CoV-2, которым от животных могут заразиться люди, обнаружили ранее в Дании. Страна считается крупнейшим в мире производителем меха норки, на ее 1139 фермах живут от 15 до 17 млн особей. После обнаружения мутации вируса власти страны решили уничтожить всю популяцию норок.

Кроме Дании, заразившихся мутировавшим коронавирусом норок обнаружили на фермах в Нидерландах, Испании, Италии, Швеции и США. О вспышке SARS-CoV-2 на норковых фермах в Нидерландах стало известно в апреле. В мае подтвердилось заражение от норок работника одной из ферм. До этого случая Всемирная организация здравоохранения утверждала, что коронавирус не передается от животных к человеку.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 9 ноября количество больных COVID-19 в мире составляет почти 50,5 млн. Умерло от этой болезни более 1,25 млн человек, а выздоровело 30 млн, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания.