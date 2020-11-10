ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Голубовская: За последний месяц течение коронавирусной инфекции заметно изменилось в худшую сторону

В Украине все больше пациентов младше 50 лет, которые тяжело переносят COVID-19. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказала врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Голубовская: Мы никогда с таким не сталкивались
Голубовская: Мы никогда с таким не сталкивались
Фото: Ольга Голубовская / Facebook

За последние недели эпидемическая ситуация с COVID-19 в Украине ухудшилась. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сообщила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская.

"Этот вирус – новый. Он только адаптируется к человеческой популяции, а мы адаптируемся к нему. Буквально за последний месяц течение этого заболевания заметно изменилось. Оно уже совсем не такое, как было даже в летний период. [Изменилось] в сторону ухудшения", – сказала она.

По словам врача, изменился спектр тяжелых пациентов.

"У нас сейчас все больше и больше людей до 50–60 лет очень тяжелых. А пожилые люди могут спокойно выздороветь. Не обязательно все пожилые должны умереть. Течение болезни стало более длительным, затягивается температурный, лихорадочный период. Мы выписываем больных из стационара как положено: выдерживаем все сроки, держим их несколько дней без жаропонижающих, чтобы выписать. Они приезжают домой – и начинаются повторные волны лихорадки под 39 [градусов]. Мы их вынуждены опять госпитализировать. В общем, вы совершенно правы: мы никогда с таким не сталкивались", – объяснила Голубовская.

Голубовская: Сейчас самый страшный период за всю мою профессиональную деятельность. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

По состоянию на 10 ноября в Украине зарегистрировано 479 197 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 179 – за последние сутки. Скончалось 8756 пациентов с COVID-19, выздоровело 214 657 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

9 ноября в мире выявили рекордное количество инфицированных COVID-19 – почти 678 тыс.

Теги: эпидемия, Алеся Бацман, болезнь, инфекция, Ольга Голубовская, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Обновленная "ВИА Гра" поделилась первым селфи из гримерки
Обновленная "ВИА Гра" поделилась первым селфи из гримерки
Блогер, разместившая интимное видео с футболистом Дзюбой, заявила о травле – СМИ
Блогер, разместившая интимное видео с футболистом Дзюбой, заявила о травле – СМИ
"Всегда за тебя". Подкопаева показала старшую дочь
"Всегда за тебя". Подкопаева показала старшую дочь
Сколопендра и тапир. Тодоренко показала, как занимается с двухлетним сыном
Сколопендра и тапир. Тодоренко показала, как занимается с двухлетним сыном
"Влюблена". Loboda рассказала российскому журналу о личной жизни
"Влюблена". Loboda рассказала российскому журналу о личной жизни
Мишина заявила, что поклонники Саниной разорвали ее директ пожеланиями смерти
Мишина заявила, что поклонники Саниной разорвали ее директ пожеланиями смерти
Вдове Коннери грозит многомиллионный штраф за финансовое мошенничество – СМИ
Вдове Коннери грозит многомиллионный штраф за финансовое мошенничество – СМИ
"Где там вы, а где дочь?", "Две сестрички". В Instagram обсуждают фото 54-летней Сумской с 30-летней дочерью
"Где там вы, а где дочь?", "Две сестрички". В Instagram обсуждают фото 54-летней Сумской с 30-летней дочерью
"Что за девочка? Где Лорак?", "Глаз не оторвать!". Проживающая в РФ украинская певица показала свой новый танец
"Что за девочка? Где Лорак?", "Глаз не оторвать!". Проживающая в РФ украинская певица показала свой новый танец
Остапчук рассказал, почему мужчины плачут
Остапчук рассказал, почему мужчины плачут
"Очень женственно". alyona alyona снялась в классической одежде и туфлях на шпильках
"Очень женственно". alyona alyona снялась в классической одежде и туфлях на шпильках
Jerry Heil назвала причину, по которой ее фото не появятся на обложках мужских журналов
Jerry Heil назвала причину, по которой ее фото не появятся на обложках мужских журналов
"Как же ему досадно", "Бедный ребеночек". В Instagram комментируют фото Alyosha и Тополи c детьми
"Как же ему досадно", "Бедный ребеночек". В Instagram комментируют фото Alyosha и Тополи c детьми
"Добро пожаловать в семью". После смерти любимой собаки Уизерспун завела нового питомца
"Добро пожаловать в семью". После смерти любимой собаки Уизерспун завела нового питомца
"Мои молитвы были услышаны". Мадонна с розовыми волосами оригинальным способом попросила принести ей вина
"Мои молитвы были услышаны". Мадонна с розовыми волосами оригинальным способом попросила принести ей вина
"По фоткам можно заметить, как падала гривна". Каминская показала ню-снимки "НеАнгелов"
"По фоткам можно заметить, как падала гривна". Каминская показала ню-снимки "НеАнгелов"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
Ризатдинова рассказала, как зарождался ее роман с Мельником
Ризатдинова рассказала, как зарождался ее роман с Мельником
Лопес с обнаженными бедрами предложила начать отмечать грядущие праздники уже сейчас
Лопес с обнаженными бедрами предложила начать отмечать грядущие праздники уже сейчас
Под Киевом почти в лесу. Солистка группы Kazka переехала в собственный дом
Под Киевом почти в лесу. Солистка группы Kazka переехала в собственный дом
Горбунов признался, что скучает по Осадчей с сыном
Горбунов признался, что скучает по Осадчей с сыном
Куклачев переболел COVID-19 в тяжелой форме и рассказал, почему сразу не обратился за помощью к врачам
Куклачев переболел COVID-19 в тяжелой форме и рассказал, почему сразу не обратился за помощью к врачам
"Жирные морды, бегающие глазки и подвешенный язык". Астафьева высказалась о звездах телевизионных шоу
"Жирные морды, бегающие глазки и подвешенный язык". Астафьева высказалась о звездах телевизионных шоу
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS