Мэр Черкасс Бондаренко заболел COVID-19

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко 10 ноября в Facebook сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
"Коронавирус не прошел мимо меня. Тест, который я сдал в Черкасской городской больнице №3, подтвердил... стал "плюсовым". Чувствую себя нормально, с четверга – когда сдал тест – я нахожусь на самоизоляции, работаю дистанционно с документами", – рассказал он.
Бондаренко, который выступал против ужесточения карантина в Черкассах, когда город попал в "оранжевую" зону, призвал граждан соблюдать противоэпидемические требования.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 10 ноября в Украине зарегистрировали 479 197 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 179 – за последние сутки. Скончалось 8756 пациентов с COVID-19, выздоровело 214 657 человек. В Черкасской области за последние сутки, по данным системы мониторинга Совета национальной безопасности Украины, подтвердили у 196 человек, умерли двое.
В мае 2020 года Бондаренко стал фигурантом скандала, связанного с эпидемией коронавируса. Исполнительный комитет городского совета принял решение о смягчении в Черкассах карантинных ограничений с 1 мая – еще до того, как ослабление началось по всей стране. Центральные власти раскритиковали решение, Черкасский окружной административный суд остановил его действие.
1 мая президент Украины Владимир Зеленский передал Бондаренко "привет" от Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел, а 20-го заявил, что за один стол "с такими бандитами" не сядет. Мэр обратился в суд, потребовав опровергнуть заявление о "бандитах" и взыскать с президента одну гривну морального ущерба. Суд первой инстанции отклонил его иск, но адвокат Бондаренко говорил, что тот подаст апелляцию.