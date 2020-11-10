Мэр Черкасс Бондаренко заболел COVID-19

По словам мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, он получил положительный результат теста на коронавирусную болезнь через пять дней после того, как сдал его. Бондаренко сказал, что все это время находился на самоизоляции.

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко 10 ноября в Facebook сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

"Коронавирус не прошел мимо меня. Тест, который я сдал в Черкасской городской больнице №3, подтвердил... стал "плюсовым". Чувствую себя нормально, с четверга – когда сдал тест – я нахожусь на самоизоляции, работаю дистанционно с документами", – рассказал он.

Бондаренко, который выступал против ужесточения карантина в Черкассах, когда город попал в "оранжевую" зону, призвал граждан соблюдать противоэпидемические требования.