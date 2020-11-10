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Мэр Черкасс Бондаренко заболел COVID-19

По словам мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, он получил положительный результат теста на коронавирусную болезнь через пять дней после того, как сдал его. Бондаренко сказал, что все это время находился на самоизоляции.

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Бондаренко работает дистанционно
Бондаренко работает дистанционно
Фото: Анатолій Бондаренко / Facebook

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко 10 ноября в Facebook сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19. 

"Коронавирус не прошел мимо меня. Тест, который я сдал в Черкасской городской больнице №3, подтвердил... стал "плюсовым". Чувствую себя нормально, с четверга – когда сдал тест – я нахожусь на самоизоляции, работаю дистанционно с документами", – рассказал он. 

Бондаренко, который выступал против ужесточения карантина в Черкассах, когда город попал в "оранжевую" зону, призвал граждан соблюдать противоэпидемические требования. 

https://www.facebook.com/100003268733364/videos/3482009855251271/

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 10 ноября в Украине зарегистрировали 479 197 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 179 – за последние сутки. Скончалось 8756 пациентов с COVID-19, выздоровело 214 657 человек. В Черкасской области за последние сутки, по данным системы мониторинга Совета национальной безопасности Украины, подтвердили у 196 человек, умерли двое.

В мае 2020 года Бондаренко стал фигурантом скандала, связанного с эпидемией коронавируса. Исполнительный комитет городского совета принял решение о смягчении в Черкассах карантинных ограничений с 1 мая – еще до того, как ослабление началось по всей стране. Центральные власти раскритиковали решение, Черкасский окружной административный суд остановил его действие.

1 мая президент Украины Владимир Зеленский передал Бондаренко "привет" от Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел, а 20-го заявил, что за один стол "с такими бандитами" не сядет. Мэр обратился в суд, потребовав опровергнуть заявление о "бандитах" и взыскать с президента одну гривну морального ущерба. Суд первой инстанции отклонил его иск, но адвокат Бондаренко говорил, что тот подаст апелляцию

Теги: Черкассы, карантин, болезнь, Анатолий Бондаренко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, мэр
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