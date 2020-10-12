Мэр Черкасс подаст апелляцию на решение суда по делу с Зеленским

Адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко Денис Цыпин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его представители ни разу не явились в суд по иску градоначальника, они "прятались на Банковой".

Мэр Черкасс Анатолия Бондаренко подаст апелляцию на решение Печерского районного суда Киева, который отклонил его иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому о защите чести и достоинства. Об этом адвокат Бондаренко Денис Цыпин сообщил телеканалу hromadske.

Мэр Черкасс попросил суд взыскать одну гривну морального ущерба с Зеленского, после того как тот заявил: "Я даже не просто не могу говорить о мэре Черкасс. Я не знаю даже, как говорить, когда городской голова имеет 19 уголовных производств. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду".

Адвокат городского головы, комментируя подачу искового заявления в суд, говорил: это "ответ" на то, что "Зеленский назвал Бондаренко бандитом". Эту фразу просили опровергнуть как недостоверную информацию.

Суд решил, что фраза Зеленского, которую обжаловал Бондаренко, – его оценочное суждение, которое не содержит заведомо неправдивой информации.

По словам Цыпина, президент и его представители ни разу не явились в суд, "прятались на Банковой".

"К сожалению, суд первой инстанции принял сторону президента. Судья отметила, что бандитом в нашей стране можно называть любого и это не оскорбление, а оценочное суждение, личное мнение человека, которое надо уважать", – отметил адвокат.

Он добавил, что в ходе рассмотрения апелляции надеется убедить судей, что "президент как гарант наших прав и свобод должен знать, что честь и достоинство гражданина является высшей ценностью в государстве, это прямая норма нашей Конституции".

Бондаренко был избран мэром Черкасс в 2015 году.

В мае 2020 года он стал фигурантом скандала, связанного с эпидемией коронавируса. Исполнительный комитет городского совета принял решение о смягчении в Черкассах карантинных ограничений с 1 мая – еще до того, как ослабление началось по всей стране. Намерение черкасских властей раскритиковали центральные власти.

1 мая Зеленский передал Бондаренко "привет" от Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел, а 20-го заявил, что за один стол "с такими бандитами" не сядет. 26 мая стало известно, что мэр обратился в суд.