Киевские налоговики проводят обыски в мэрии Черкасс – мэр Бондаренко

О том, что в Черкасский городской совет пришли с обысками 55 сотрудников налоговой службы Украины, сообщил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

По данным Бондаренко, в обысках участвует 55 человек Фото: Анатолій Бондаренко / Facebook

В Черкасском городском совете проводятся следственные действия, об этом 28 августа сообщил в Facebook мэр города Анатолий Бондаренко.

"Давайте скажем, что это совпадение: пока президентский кортеж ищут жители города, в Черкасском горсовете [проводит] обыски налоговая Киева. Всего проверяющих сегодня 55 человек... Без слов", – написал мэр.

Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Черкасской области. 28 августа он представил нового главу Черкасской областной государственной администрации Сергея Сергийчука.