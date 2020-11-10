В Москве ужесточили карантин, период ограничений включает новогодние праздники

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об ужесточении карантина, в нем прописан запрет на культурные, выставочные и просветительские мероприятия, кроме организуемых властями.

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об ужесточении ограничений, связанных с COVID-19, с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно. Документ опубликован на сайте мэрии российской столицы.

В этот период, в частности, запрещается работа в ночное время (с 23.00 до 6.00) заведений общественного питания (кроме функции "навынос") и проведение развлекательных мероприятий, в том числе в ночных клубах и барах.

"Приостанавливается посещение гражданами культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти; а также досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий", – говорится в указе.

Посещать театры, кинотеатры и концертные залы москвичам разрешили при условии "одновременного присутствия не более 25 процентов от общей вместимости места проведения мероприятия".

По состоянию на 10 ноября в России, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, общее число инфицирований превысило 1,8 млн, из них 20 977 – за последние сутки. За все время эпидемии в стране скончался 31 161 пациент с COVID-19.

Наибольшее число случаев заболевания приходится на Москву – более 481 тыс.

Последние пять суток в России выявляют более чем по 20 тыс. новых больных.

По количеству случаев COVID-19 РФ находится на пятом месте в мире после США, Индии, Бразилии и Франции.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 9 ноября в мире выявили рекордное количество инфицированных COVID-19 – почти 678 тыс. Всего в мире более 50 млн инфицирований.