Голубовская: У нас с ноября по январь будут такие пики по коронавирусу, что все прозреют!

Контроль за соблюдением карантинных норм в Украине нужно ужесточить. Такое мнение врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская выразила в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"В противодействии инфекционным заболеваниям личного мнения быть не должно. Никакой демократии в преодолении инфекционного заболевания быть не может, потому что не могут люди знать проблему. Я вам гарантирую, что через год мир будет совсем другим. Многие люди переоценят свои ценности, многие переоценивают сейчас. Кто-то скачет, кто-то куда-то ходит – значит, им это позволяет государство делать. Государство этого делать не должно позволять. Надо ужесточать", – сказала она.

Голубовская обратила внимание на размер штрафов за несоблюдение карантина в "страшно демократических" государствах.

"У нас же сплошная демократия во всем, у каждого свое мнение по любому поводу. Мы на грани коллапса. Это абсолютный факт. А мы даже не вошли в самый тяжелый сезон. У нас с ноября по январь, думаю, будут такие пики, что все прозреют мгновенно", – возмутилась она.

Голубовская: Сейчас самый страшный период за всю мою профессиональную деятельность. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 10 ноября в Украине зарегистрировано 479 197 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 179 – за последние сутки. Скончалось 8756 пациентов с COVID-19, выздоровело 214 657 человек.