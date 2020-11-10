Разумков подписал закон о штрафах за неношение масок в общественных местах

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о введении штрафов за неношение масок в общественных местах размером 170 – 255 грн.

10 ноября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон законопроект №3891, который предлагает ввести штрафы за пребывание в общественных помещениях и транспорте без масок. Об этом информирует сайт парламента.

"Закон направлен на подпись президенту", – отмечается в графе о прохождении документа.

Рада приняла правительственный закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения COVID-19 (№3891).

В частности, законом устанавливается, что пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, а именно респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, влечет наложение штрафа в размере 10 – 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 255 грн).

3 ноября Верховная Рада в первом чтении уже приняла похожий законопроект – он предлагает штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у посетителей на сумму от 3400 до 5100 грн.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 10 ноября в Украине зарегистрировано 479 197 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 179 – за последние сутки. Скончалось 8756 пациентов с COVID-19, выздоровело 214 657 человек.