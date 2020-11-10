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"Пора заниматься зарядкой". Зеленский предложил национальную идею на время пандемии COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает создать программу "Здоровая нация", к ней хотят привлечь украинских спортсменов, переболевших COVID-19.

Зеленский 9 ноября получил положительный результат теста на COVID-19
Зеленский 9 ноября получил положительный результат теста на COVID-19
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский на селекторном совещании, которое состоялось 10 ноября, инициировал разработку программы "Здоровая нация", она будет содержать рекомендации, как подготовить организм к возможному заболеванию COVID-19 и как преодолеть его последствия. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Пандемия показала, что у людей с сильным иммунитетом, у тех, кто занимается спортом, коронавирусная болезнь протекает легче, восстанавливаются они быстрее, поэтому акцент нужно делать на профилактике, отметил Зеленский.

"Пора заниматься зарядкой или тренировкой, пить витамины. Это время, когда можно сделать такую спортивную оздоровительную программу для нации, улучшить здоровье нации", – сказал президент.

По информации Офиса президента, в рамках программы "Здоровая нация" украинцев будут информировать о преимуществах здорового образа жизни, регулярных физических нагрузок и тренировок.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак предложил привлечь к программе спортсменов, переболевших COVID-19, чтобы они рассказывали о своем опыте.

"Ковид нам подсказывает, что национальная идея – это здоровая нация. Сегодняшнее время может объединить людей на западе и на востоке. Сейчас проблема ковид, проблема здоровья является для всех приоритетной и важной. Потому люди, которые являются лидерами, спортсмены, могли бы дать конкретные рекомендации", – считает Ермак.

Зеленский 9 ноября получил положительный результат теста на COVID-19. Коронавирусную инфекцию подтвердили также у главы Офиса президента Андрея Ермака. Оба ушли на самоизоляцию и дистанционный режим работы.

По состоянию на 10 ноября в Украине зарегистрировано 479 197 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 179 – за последние сутки. Скончалось 8756 пациентов с COVID-19, выздоровело 214 657 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Украина, здоровье, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, тренировка, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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