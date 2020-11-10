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Ляшко рассказал, какие последствия может иметь мутация коронавируса у норок

Вероятность антигенной мутации SARS-CoV-2 еще не доказана, отметил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Ляшко рассказал, в каких странах выявили заражение норок коронавирусом
Ляшко рассказал, в каких странах выявили заражение норок коронавирусом
Фото: Віктор Ляшко / Facebook

Мутация коронавируса SARS-CoV-2 у норок в худшем случае может повлиять на иммунитет и эффективность вакцины против COVID-19. Об этом в Facebook 10 ноября заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

"Имеющиеся данные свидетельствуют, что клиническая картина, степень тяжести и передача инфекции среди зараженных вариантом SARS-CoV-2, связанным с норками, аналогичны циркулирующему в общем населении коронавирусу SARS-CoV-2. Однако вариант, связанный с норками  – еще известный как "вариант кластера 5" – имеет сочетание мутаций или изменений, которые ранее не наблюдались. Вероятность антигенной мутации SARS-CoV-2 еще не доказана, но в худшем случае антигенная мутация может иметь последствия для иммунитета, реинфекций и эффективности вакцин от COVID-19. По вакцин – много из кандидатов в вакцины от COVID-19 используют спайк белок коронавируса в качестве цели", – заявил Ляшко.

Он отметил, что заражение норок коронавирусом выявили в Дании, Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США. Ляшко обсудил этот вопрос с послом Дании Оле Эгбергом.

"Господин посол поделился опытом Дании по данному вопросу и заверил, что их правительство уже принимает меры по ограничению дальнейшего распространения этого варианта вируса среди популяций норок и людей, в частности. Речь идет о ушиб норок на всех норковых фермах по всей территории Дании и новые ограничения для 280 тыс. человек, проживающих в муниципалитетах, где расположены норковые фермы", – написал главный санврач Украины.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2160933177372128

Дания считается крупнейшим в мире производителем меха норки. В стране насчитывается от 15 до 17 млн особей норок, которые живут на 1139 фермах. Власти Дании начали уничтожать норок в октябре. После обнаружения мутации власти страны решили уничтожить всю популяцию норок.

О вспышке SARS-CoV-2 на норковых фермах в Нидерландах стало известно в апреле. В мае подтвердилось заражение от норок работника одной из ферм. До этого случая Всемирная организация здравоохранения утверждала, что коронавирус не передается от животных к человеку.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: США, Испания, Италия, Нидерланды, Швеция, Дания, животные, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, коронавирус
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