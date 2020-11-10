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В Дании не могут уничтожить 17 млн норок. Правительство выдало распоряжение без принятия закона

В правительстве Дании заявили, что выдали распоряжение начать массовое убийство животных, не дождавшись принятия закона.

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Дания считается крупнейшим в мире производителем меха норки
Дания считается крупнейшим в мире производителем меха норки
Фото: EPA

В правительстве Дании заявили, что у них нет законных оснований для уничтожения 17 млн здоровых и инфицированных норок, среди которых обнаружили мутировавший штамм коронавируса. Об этом 10 ноября заявила министр продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Дании Могенс Йенсен.

По словам министра, правительству было известно, что для умерщвления норки не было никаких правовых оснований, однако ситуация была "настолько серьезной", что ждать принятия закона не могли. Поэтому выдали распоряжение начать массовое убийство животных. 

Премьер-министр Дании Метте  Фредериксен заявила, что обнаруженный у норок мутировавший коронавирус может негативно повлиять на создание вакцины от коронавируса.

Дания считается крупнейшим в мире производителем меха норки. В стране насчитывается от 15 до 17 млн особей норок, которые живут на 1139 фермах. Власти Дании начали уничтожать норок в октябре. После обнаружения мутации власти страны решили уничтожить всю популяцию норок.

О вспышке SARS-CoV-2 на норковых фермах в Нидерландах стало известно в апреле. В мае подтвердилось заражение от норок работника одной из ферм. До этого случая Всемирная организация здравоохранения утверждала, что коронавирус не передается от животных к человеку.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 7 ноября количество случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире составляет 49,5 млн, умерло 1,25 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания. В Дании заболело более 53 тыс. человек.

Теги: Дания, животные, Всемирная организация здравоохранения, фермеры, пандемия, коронавирус
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