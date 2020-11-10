Глава ВОЗ назвал многообещающей вакцину от COVID-19 компании Pfizer

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус надеется, что эффективная вакцина от коронавируса появится в мире к концу 2020 года.

У потенциальной вакцины компании Pfizer есть одна проблема – ее нужно хранить при очень низких температурах Фото: depositphotos.com

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал вакцину от COVID-19 фармацевтической компании Pfizer "очень многообещающей" и выразил надежду, что эффективная вакцина появится в мире до конца этого года. Об этом сообщает Reuters.

Гебрейесус напомнил, что ООН призывала к справедливому распределению доз вакцины, как только она станет доступна.

Агентство пишет, что с применением вакцины могут быть проблемы, потому что одна из ее характеристик – необходимость хранить и транспортировать при температуре -70 °C. Так, в Африке и Азии ее применение может быть затруднено.

9 ноября в Pfizer заявили, что вакцина от коронавируса BNT162b2, разработанная Pfizer и немецкой BioNTech, показала более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний. Исследования продолжаются.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации Всемирной организации здравоохранения на 3 ноября, в мире 47 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 155 компаний.