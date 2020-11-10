В США разрешили лечить COVID-19 экспериментальным препаратом на основе антител

Новый препарат от коронавирусной болезни на основе антител в США разрешили использовать для лечения людей от 12 лет с легкой или умеренной формой COVID-19, не требующих госпитализации.

В США Управление по санитарному надзору и качеству пищевых продуктов разрешило использовать для лечения COVID-19 в экстренных случаях экспериментальный препарат на основе антител. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Препарат американские врачи разрешили использовать для лечения людей от 12 лет с легкой или умеренной формой COVID-19, не требующих госпитализации. Препарат вводится единоразово через капельницу.

Сейчас препарат проходит дополнительные испытания для установления его безопасности и эффективности.

Первые результаты показывают, что экспериментальный препарат может помочь быстрее избавиться от вируса и, возможно, сократить количество госпитализаций у людей с COVID-19 от легкой до умеренной степени тяжести.

Агентство пишет, что эффект от лечения этим препаратом похож на тот, что получал президент США Дональд Трамп.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. В ВОЗ отмечали, что ряд лекарственных средств могут способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание. В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину.

Промежуточные результаты крупнейшего в мире исследования препаратов для лечения COVID-19, координируемого Всемирной организацией здравоохранения, показали, что препараты ремдесивир, гидроксихлорохин, интерферон и лопинавир оказались неэффективными при коронавирусе.