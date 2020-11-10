ГОРДОН
 
 
МИР

Трамп: Pfizer и другие объявили о вакцине от коронавируса после выборов, потому что у них не хватило смелости сделать это раньше

По утверждениям президента США Дональда Трампа, если бы президентом был демократ Джо Байден, которого СМИ объявили победителем президентских выборов, у США "не было бы вакцины от коронавируса еще четыре года".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Трамп: Демократы и управление не хотели, чтобы я выигрывал от вакцины до выборов
Трамп: Демократы и управление не хотели, чтобы я выигрывал от вакцины до выборов
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп утверждает, что американская фармацевтическая компания Pfizer объявила о создании вакцины от коронавируса после президентских выборов в США, потому что ей "не хватило смелости".

"Как я уже давно сказал, Pfizer и другие объявят о вакцине только после выборов, потому что у них не хватило смелости сделать это раньше. Точно так же Управление по продовольствию и медикаментам должно было объявить об этом раньше, но не в политических целях, а для спасения жизней!" – написал Трамп в Twitter 10 ноября.

По утверждениям Трампа, если бы президентом был Джо Байден, которого в СМИ объявили победителем выборов, у США "не было бы вакцины еще четыре года, и управление никогда бы не одобрило ее так быстро".

"Бюрократия уничтожила бы миллионы жизней!", – добавил он.

Трамп считает, что управление и демократы "не хотели, чтобы он выигрывал от вакцины до выборов".

"Поэтому вместо этого о ней объявили пятью днями позже – как я уже говорил!" – заявил он.

9 ноября в Pfizer заявили, что вакцина от коронавируса BNT162b2, разработанная Pfizer и немецкой BioNTech, показала более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний. Исследования продолжаются.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейПо информации Всемирной организации здравоохранения на 3 ноября, в мире 47 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 155 компаний. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, США занимают первое место в мире по распространению заболевания. В стране заразилось более 10,1 млн человек, 238, 3 тыс. умерли, 3,9 млн выздоровели.

Теги: Джо Байден, Дональд Трамп, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дорофеева стала блондинкой и заинтриговала поклонников необычным видео
Дорофеева стала блондинкой и заинтриговала поклонников необычным видео
Джамала осыпала себя лепестками желтой хризантемы
Джамала осыпала себя лепестками желтой хризантемы
Рэп-исполнительница Алина Паш заразилась коронавирусом
Рэп-исполнительница Алина Паш заразилась коронавирусом
Солистка "НеАнгелов" Каминская заявила о желании начать сольную карьеру
Солистка "НеАнгелов" Каминская заявила о желании начать сольную карьеру
Актер из "Доктора Хауса" Беласко умер в 38 лет
Актер из "Доктора Хауса" Беласко умер в 38 лет
  Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы
  Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы
"Догадываюсь, кто это делает". Цибульская после дуэта с Dzidzio стала жертвой хейтеров
"Догадываюсь, кто это делает". Цибульская после дуэта с Dzidzio стала жертвой хейтеров
Никитюк в мини позировала в ресторане
Никитюк в мини позировала в ресторане
Кинокомпания, отстранившая Деппа от съемок в "Фантастических тварях", заплатит ему $10 млн – СМИ
Кинокомпания, отстранившая Деппа от съемок в "Фантастических тварях", заплатит ему $10 млн – СМИ
Обновленная "ВИА Гра" поделилась первым селфи из гримерки
Обновленная "ВИА Гра" поделилась первым селфи из гримерки
Блогер, разместившая интимное видео с футболистом Дзюбой, заявила о травле – СМИ
Блогер, разместившая интимное видео с футболистом Дзюбой, заявила о травле – СМИ
"Всегда за тебя". Подкопаева показала старшую дочь
"Всегда за тебя". Подкопаева показала старшую дочь
Сколопендра и тапир. Тодоренко показала, как занимается с двухлетним сыном
Сколопендра и тапир. Тодоренко показала, как занимается с двухлетним сыном
"Влюблена". Loboda рассказала российскому журналу о личной жизни
"Влюблена". Loboda рассказала российскому журналу о личной жизни
Мишина заявила, что поклонники Саниной разорвали ее директ пожеланиями смерти
Мишина заявила, что поклонники Саниной разорвали ее директ пожеланиями смерти
Вдове Коннери грозит многомиллионный штраф за финансовое мошенничество – СМИ
Вдове Коннери грозит многомиллионный штраф за финансовое мошенничество – СМИ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
Ризатдинова рассказала, как зарождался ее роман с Мельником
Ризатдинова рассказала, как зарождался ее роман с Мельником
Лопес с обнаженными бедрами предложила начать отмечать грядущие праздники уже сейчас
Лопес с обнаженными бедрами предложила начать отмечать грядущие праздники уже сейчас
Под Киевом почти в лесу. Солистка группы Kazka переехала в собственный дом
Под Киевом почти в лесу. Солистка группы Kazka переехала в собственный дом
Горбунов признался, что скучает по Осадчей с сыном
Горбунов признался, что скучает по Осадчей с сыном
"Что за девочка? Где Лорак?", "Глаз не оторвать!". Проживающая в РФ украинская певица показала свой новый танец
"Что за девочка? Где Лорак?", "Глаз не оторвать!". Проживающая в РФ украинская певица показала свой новый танец
Куклачев переболел COVID-19 в тяжелой форме и рассказал, почему сразу не обратился за помощью к врачам
Куклачев переболел COVID-19 в тяжелой форме и рассказал, почему сразу не обратился за помощью к врачам
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS