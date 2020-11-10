Трамп: Pfizer и другие объявили о вакцине от коронавируса после выборов, потому что у них не хватило смелости сделать это раньше

По утверждениям президента США Дональда Трампа, если бы президентом был демократ Джо Байден, которого СМИ объявили победителем президентских выборов, у США "не было бы вакцины от коронавируса еще четыре года".

Трамп: Демократы и управление не хотели, чтобы я выигрывал от вакцины до выборов Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп утверждает, что американская фармацевтическая компания Pfizer объявила о создании вакцины от коронавируса после президентских выборов в США, потому что ей "не хватило смелости".

"Как я уже давно сказал, Pfizer и другие объявят о вакцине только после выборов, потому что у них не хватило смелости сделать это раньше. Точно так же Управление по продовольствию и медикаментам должно было объявить об этом раньше, но не в политических целях, а для спасения жизней!" – написал Трамп в Twitter 10 ноября.

As I have long said, @Pfizer and the others would only announce a Vaccine after the Election, because they didn’t have the courage to do it before. Likewise, the @US_FDA should have announced it earlier, not for political purposes, but for saving lives! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

По утверждениям Трампа, если бы президентом был Джо Байден, которого в СМИ объявили победителем выборов, у США "не было бы вакцины еще четыре года, и управление никогда бы не одобрило ее так быстро".

"Бюрократия уничтожила бы миллионы жизней!", – добавил он.

If Joe Biden were President, you wouldn’t have the Vaccine for another four years, nor would the @US_FDA have ever approved it so quickly. The bureaucracy would have destroyed millions of lives! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

Трамп считает, что управление и демократы "не хотели, чтобы он выигрывал от вакцины до выборов".

"Поэтому вместо этого о ней объявили пятью днями позже – как я уже говорил!" – заявил он.

The @US_FDA and the Democrats didn’t want to have me get a Vaccine WIN, prior to the election, so instead it came out five days later – As I’ve said all along! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

9 ноября в Pfizer заявили, что вакцина от коронавируса BNT162b2, разработанная Pfizer и немецкой BioNTech, показала более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний. Исследования продолжаются.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации Всемирной организации здравоохранения на 3 ноября, в мире 47 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 155 компаний.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, США занимают первое место в мире по распространению заболевания. В стране заразилось более 10,1 млн человек, 238, 3 тыс. умерли, 3,9 млн выздоровели.