Умерла теща Порошенко, у которой был COVID-19

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко сообщил, что его теща умерла. Ранее он говорил, что она заразилась коронавирусной инфекцией.

Порошенко: В этом году мы с Мариной осиротели Фото: Петро Порошенко / Facebook

Пятый президент, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко сообщил в Facebook о смерти тещи Людмилы Переведенцевой.

"Когда идут в мир иной родители, мы перестаем быть детьми. В этом году мы с Мариной осиротели. В июне ушел мой папа. Затем в августе – папа Марины. Сегодня перестало биться сердце Марининой мамы. Вечная ей память", – написал Порошенко.

Причины смерти Порошенко не уточнил. На прошлой неделе он заявлял, что мать Марины Порошенко лежит в больнице с тяжелой формой COVID-19.

Сам Порошенко тоже переболел COVID-19. Положительный тест он получил 29 сентября. Сначала пятый президент Украины лечился дома, 3 октября его супруга Марина сообщила, что политика госпитализировали с двухсторонней пневмонией. 12 октября его выписали из больницы.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.