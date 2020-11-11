В России три медика, привитых "Спутник V", заразились коронавирусом

В минздраве Алтайского края РФ, комментируя заражение коронавирусом медиков после вакцинирования, заявили, что человек считается привитым только после получения второго компонента вакцины.

В Алтайском крае России три медика из 42, которым в числе первых сделали прививки от коронавирусной инфекции российской вакциной "Спутник V", заразились коронавирусом. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба регионального минздрава.

"Три медика из 42, которые первыми поставили прививки от коронавирусной инфекции, заразились коронавирусом", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по информации разработчиков, вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции человек считается только через три недели после второй прививки "Спутник V", поскольку все это время идет процесс формирования иммунитета.

"Иммунитет у заболевших медиков, прошедших вакцинирование, вероятно, к моменту встречи с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел. Только это могло стать причиной заражения медиков", – отметили в минздраве Алтая.

О регистрации "первой в мире вакцины" от коронавирусной инфекции – "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") – президент России Владимир Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

Путин сказал, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства. 27 августа глава Кремля сказал, что дочь сделала повторную прививку и чувствует себя нормально.

Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

Российская вакцина считается недоработанной, считают в США.

В сентябре в минздраве РФ заявляли, что побочные эффекты проявились "примерно у 14%" волонтеров, привитых "Спутник V" в ходе исследований. 26 октября директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о побочных эффектах у 15% участников испытаний. 28 октября он рассказал, что "некоторые" добровольцы, участвовавшие в испытаниях, заболели COVID-19.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 3 ноября, в мире 47 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 155 компаний.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.