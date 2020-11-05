Турция начала клинические испытания вакцины от COVID-19

Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что исследователи протестируют вакцину против коронавирусной инфекции COVID-19 на 44 пациентах.

В мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19 Фото: EPA

В Турции на базе Университета Эрджиес начали клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 5 ноября сообщил глава минздрава республики Фахреттин Коджа, пишет Hürriyet.

"Сегодня Турция приступила к испытанию нашей отечественной вакцины на людях", – сказал он.

По его словам, на первом этапе препарат протестируют на 44 пациентах. Исследования займут пять – шесть недель.

О регистрации "первой в мире вакцины" от коронавирусной инфекции – "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") – президент России Владимир Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

Путин сказал, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства. 27 августа глава Кремля сказал, что дочь сделала повторную прививку и чувствует себя нормально.

Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

Российская вакцина считается недоработанной, считают в США.

В сентябре в минздраве РФ заявляли, что побочные эффекты проявились "примерно у 14%" волонтеров, привитых "Спутник V" в ходе исследований. 26 октября директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о побочных эффектах у 15% участников испытаний. 28 октября он рассказал, что "некоторые" добровольцы, участвовавшие в испытаниях, заболели COVID-19.

Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.