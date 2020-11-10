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Шмыгаль рассказал, как правительство Украины поддержит бизнес во время "карантина выходного дня"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что 11 ноября правительство рассмотрит изменения в постановление №641, которое предусматривает усиленный "карантин выходного дня".

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Шмыгаль: Все понимают, что нужно действовать
Шмыгаль: Все понимают, что нужно действовать
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Кабинет Министров Украины поддержит предпринимателей, пока будет действовать усиленный "карантин выходного дня". Об этом 10 ноября сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

"Мы понимаем, что любые ограничительные меры влияют на работу части бизнеса", – заявил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, в Украине восстановят и расширят следующие программы поддержки предпринимателей:

  • компенсацию части зарплат работников в связи с простоем производства – программа по частичной безработице, благодаря которой весной-летом удалось сохранить более 450 тыс. рабочих мест;
  • выплаты на детей для семей предпринимателей, действовавших весной этого года;
  • вместе с Торгово-промышленной палатой прорабатывают механизм реализации форс-мажорных обстоятельств в связи с "карантином выходного дня".

11 ноября по инициативе Минздрава Украины рассмотрят изменения в постановление №641, которое предусматривает усиленный "карантин выходного дня", а министр Максим Степанов представит полный перечень ограничений на заседании правительства, отметил Шмыгаль.

Кабмин после консультации с бизнесом и экспертами выбрал такую модель карантинных мероприятий, которая обеспечит функционирование экономики и не допустит перегрузки медицинской системы, добавил он

"Франция, Германия, Италия, Польша, Чехия и многие другие страны Европы одна за другой объявляют о введении локдауна. Все понимают, что нужно действовать, а карантинные мероприятия – это наиболее действенный инструмент для расторжения цепи заболевания и сохранения жизни людей", – подытожил премьер.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/207135844186960

Степанов рассказывал: "карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в стране будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос, подчеркнул он. Если "карантин выходного дня" введут, это даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает министр. 

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. 13 октября адаптивный карантин продлили до конца 2020 года.

С июля в зависимости от эпидемической ситуации в регионах или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 (для каждого уровня действуют свои карантинные ограничения).

С 9 ноября вступило в силу новое карантинное зонирование, согласно которому в Украине не осталось ни одной "желтой" или "зеленой" зоны, в "красной" оказались 13 областных центров

По состоянию на 10 ноября в Украине зарегистрировано 479 197 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 179 – за последние сутки. Скончалось 8756 пациентов с COVID-19, выздоровело 214 657 человек.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, Кабинет Министров, безработица, медицина, правительство, предприниматели, ограничения, Денис Шмыгаль, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин
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