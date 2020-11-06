Полякова прокомментировала выступление с Киркоровым в ОАЭ: Все, о чем пишет и чего хочет Филипп, это мира между странами

Украинская певица Оля Полякова прокомментировала выступление в одном концерте в рамках фестиваля PaRus с российским певцом Филиппом Киркоровым 4 ноября в Дубае (ОАЭ). Пост она разместила в Instagram.
"Вот я приехала с Эмиратщины и смотрю: разводят тут очередной срач. Это уже просто смешно. Видите ли, кому-то не понравилось то, что я выступила в Арабских Эмиратах на совместном концерте с Филиппом Киркоровым. Видите ли, это, оказывается, "зрада", а сам Филипп, оказывается, враг Украины", – написала она.
Полякова отметила, что в январе 2020-го она гастролировала в США и Канаде и в Майями Киркоров предложил ей выступить с ним вместе в Эмиратах. Тогда, как отметила певица, ее снимки с певцом вопросов не вызывали.
"Это что же, интересно? С каких пор Филипп Киркоров, ставший звездой еще при царе Горохе, который слова кривого не сказал ни против нашей страны, ни против нашего народа, вдруг стал врагом? А общение с ним стало преступлением против человечества? (...) Дубай. Напомните мне, пожалуйста, где в России находится этот город, чтобы что-то писать про "зраду" и про мою позицию, что она там как-то поменялась", – заявила Полякова.
Она акцентировала внимание на том, что имеет четкую позицию относительно того, где выступать, а где нет.
"Я буду выступать там, где хочу и с кем хочу и считаю возможным для себя. В России я не выступаю. В Дубае я выступаю. (...) Может, этот хейт против меня кому-то очень нужен?" – спросила певица.
Она добавила, что в посте Киркорова не было ничего зазорного.
"И что в его посте было не так? Все, о чем пишет Филипп, чего хочет Филипп и любой нормальный человек, это мира между странами. И он пишет об этом так, как он это видит и чувствует. И я хочу мира. Хочу, чтобы нам вернули наши земли, вывели войска, вернули границы", – заявила она.
Полякова отметила, что организаторы фестиваля PaRus работают в ОАЭ.
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Так, люди... Дорогие мои и те, которые не очень дорогие, и которые совсем не мои... те, у кого в профиле нет фотографии, в ленте нет истории и всего десять подписчиков. Вот я приехала с эмиратщины и смотрю, разводят тут очередной срач. Это уже просто смешно. Видите ли, кому-то не понравилось то, что я выступила в Арабских Эмиратах на совместном концерте с Филиппом Киркоровым. Видите ли, это, оказывается, "зрада", а сам Филипп, оказывается, враг Украины. Я, конечно, могла бы отнести весь этот хэйт на общий стресс и карантин, который сильно влияет на психику, и без того угнетенную выборами, пандемией. И не обращать внимания на политически озабоченных и просто больных на голову, но мне вот что стало особенно интересно. Я бы сказала, подозрительно интересно. * В январе я гастролировала в США и Канаде. Мы встретились с Филиппом в Майями, где он, кстати, и предложил мне выступить с ним вместе в Эмиратах. Мы вместе отдыхали, ходили в рестораны, на вечеринки, выходили в эфир, снимали сториз. Все это было в новостях. Но тогда это ни у кого вообще не вызвало ничего подобного рядом с тем, что сегодня устроили. Ни комментариев, ни новостей, ничего. * Весной, во время локдауна, мы с Филиппом вышли в прямой эфир моего онлайн-шоу "ПоляВидение" и тоже - ни слова кривого, все нормально, никаких проблем. А тут что-то пошло не так?! Это что же, интересно? С каких пор Филипп Киркоров, ставший звездой ещё при царе Горохе, который слова кривого не сказал ни против нашей страны, ни против нашего народа, вдруг стал врагом? А общение с ним стало преступлением против человечества??? * Может так кому-то очень нужно. Об этом мы тоже поговорим... Смотрим дальше * * Дубай. Напомните мне, пожалуйста, где в России находится этот город, чтобы что-то писать про "зраду" и про мою позицию, что она там как-то поменялась. А она у меня четкая и конкретная: я буду выступать там, где хочу и с кем хочу, и считаю возможным для себя. * В России я не выступаю. В Дубае я выступаю. Если эта позиция не совпадает с вашей, то это ваши проблемы. Я не собираюсь ее с вами согласовывать, обсуждать. Продолжение под постом *
Филипп Киркоров 4 ноября в Stories Instagram разместил видео встречи с Поляковой в Дубае. "Какая символическая встреча в Дубае в День народного единства! Воссоединение!" – написал он.
4 ноября Киркоров и Полякова выступили на международном музыкальном фестивале PaRus.
В 2020 году фестиваль PaRus проводился с 3-го по 5 ноября. Среди выступающих, кроме Поляковой и Киркорова, российские исполнители Гарик Сукачев, группа "Иванушки International", "Хор Турецкого".