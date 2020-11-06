Бульвар Шоубиз
 
06 ноября, 2020
 
Новости

Полякова прокомментировала выступление с Киркоровым в ОАЭ: Все, о чем пишет и чего хочет Филипп, это мира между странами

Украинская певица Оля Полякова после выступления с российским певцом Филиппом Киркоровым 4 ноября в Дубае (ОАЭ) заявила, что выступает там, где считает нужным, и акцентировала внимание, что в Россию с гастролями не ездит.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Полякова: Я хочу мира. Хочу, чтобы нам вернули наши земли, вывели войска, вернули границы
Полякова: Я хочу мира. Хочу, чтобы нам вернули наши земли, вывели войска, вернули границы
Фото: polyakovamusic / Instagram

Украинская певица Оля Полякова прокомментировала выступление в одном концерте в рамках фестиваля PaRus с российским певцом Филиппом Киркоровым 4 ноября в Дубае (ОАЭ). Пост она разместила в Instagram.

"Вот я приехала с Эмиратщины и смотрю: разводят тут очередной срач. Это уже просто смешно. Видите ли, кому-то не понравилось то, что я выступила в Арабских Эмиратах на совместном концерте с Филиппом Киркоровым. Видите ли, это, оказывается, "зрада", а сам Филипп, оказывается, враг Украины", – написала она.

Полякова отметила, что в январе 2020-го она гастролировала в США и Канаде и в Майями Киркоров предложил ей выступить с ним вместе в Эмиратах. Тогда, как отметила певица, ее снимки с певцом вопросов не вызывали.

"Это что же, интересно? С каких пор Филипп Киркоров, ставший звездой еще при царе Горохе, который слова кривого не сказал ни против нашей страны, ни против нашего народа, вдруг стал врагом? А общение с ним стало преступлением против человечества? (...) Дубай. Напомните мне, пожалуйста, где в России находится этот город, чтобы что-то писать про "зраду" и про мою позицию, что она там как-то поменялась", – заявила Полякова.

Она акцентировала внимание на том, что имеет четкую позицию относительно того, где выступать, а где нет.

"Я буду выступать там, где хочу и с кем хочу и считаю возможным для себя. В России я не выступаю. В Дубае я выступаю. (...) Может, этот хейт против меня кому-то очень нужен?" – спросила певица.

Она добавила, что в посте Киркорова не было ничего зазорного.

"И что в его посте было не так? Все, о чем пишет Филипп, чего хочет Филипп и любой нормальный человек, это мира между странами. И он пишет об этом так, как он это видит и чувствует. И я хочу мира. Хочу, чтобы нам вернули наши земли, вывели войска, вернули границы", – заявила она.

Полякова отметила, что организаторы фестиваля PaRus работают в ОАЭ.

Филипп Киркоров 4 ноября в Stories Instagram разместил видео встречи с Поляковой в Дубае. "Какая символическая встреча в Дубае в День народного единства! Воссоединение!" – написал он.

4 ноября Киркоров и Полякова выступили на международном музыкальном фестивале PaRus.

В 2020 году фестиваль PaRus проводился с 3-го по 5 ноября. Среди выступающих, кроме Поляковой и Киркорова, российские исполнители Гарик Сукачев, группа "Иванушки International", "Хор Турецкого".

Теги: Россия, Украина, Дубай, ОАЭ, фестиваль, Филипп Киркоров, Оля Полякова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Байден vs Трамп. Выборы президента США. Онлайн-репортаж
Байден vs Трамп. Выборы президента США. Онлайн-репортаж
"Барселона" 2:1 "Динамо". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
"Барселона" 2:1 "Динамо". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
  Шустер: Порошенко разрушил четыре года моей жизни к чертовой матери! Но он же верующий человек. Придет справедливость
  Шустер: Порошенко разрушил четыре года моей жизни к чертовой матери! Но он же верующий человек. Придет справедливость
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
36-летняя Бессонова родила первенца и показала первое фото с ним
36-летняя Бессонова родила первенца и показала первое фото с ним
Полякова прокомментировала выступление с Киркоровым в ОАЭ: Все, о чем пишет и чего хочет Филипп, это мира между странами
Полякова прокомментировала выступление с Киркоровым в ОАЭ: Все, о чем пишет и чего хочет Филипп, это мира между странами
Умер бывший клавишник Uriah Heep Кен Хенсли
Умер бывший клавишник Uriah Heep Кен Хенсли
Принц Чарльз стал героем нового номера британского Vogue и рассказал о своей бережливости
Принц Чарльз стал героем нового номера британского Vogue и рассказал о своей бережливости
Остапчук показал, как его сын засыпает с гаджетом в руках
Остапчук показал, как его сын засыпает с гаджетом в руках
  Dancer. alyona alyona побила посуду в клипе с Гудковым. Видео
  Dancer. alyona alyona побила посуду в клипе с Гудковым. Видео
"Мне порой тяжеловато". Сумская рассказала, сколько килограммов набрала за 14 лет
"Мне порой тяжеловато". Сумская рассказала, сколько килограммов набрала за 14 лет
Волочкова: Маска – самый большой рассадник инфекций, которыми дышит человек
Волочкова: Маска – самый большой рассадник инфекций, которыми дышит человек
"Лучший футболист всех времен". Ириша Блохина поделилась совместным снимком с отцом
"Лучший футболист всех времен". Ириша Блохина поделилась совместным снимком с отцом
Пресняков обнародовал совместное фото с 29-летним сыном
Пресняков обнародовал совместное фото с 29-летним сыном
Michelle Andrade в стрингах и топе снялась для обложки мужского глянца
Michelle Andrade в стрингах и топе снялась для обложки мужского глянца
Певица Layah (экс-Бушмина) позировала обнаженной на фоне свалки
Певица Layah (экс-Бушмина) позировала обнаженной на фоне свалки
Брежнева в купальнике показала себя настоящую
Брежнева в купальнике показала себя настоящую
Дикусар: Злых женщин я не люблю
Дикусар: Злых женщин я не люблю
Осадчая в бело-красном наряде высказалась в поддержку протестов в Беларуси
Осадчая в бело-красном наряде высказалась в поддержку протестов в Беларуси
"Я хотела навсегда сбежать в церковь". Alyosha рассказала, что мечтала стать монахиней
"Я хотела навсегда сбежать в церковь". Alyosha рассказала, что мечтала стать монахиней
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS