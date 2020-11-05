  "Воссоединение". Киркоров показал встречу с Поляковой в Дубае

Российский певец Филипп Киркоров обнародовал видео своей встречи с украинской певицей Олей Поляковой в день концерта с их участием.

Российский певец Филипп Киркоров 4 ноября показал в Stories Instagram видео встречи с украинской певицей Олей Поляковой в Дубае (ОАЭ). Видео сохранили и обнародовали на YouTube-канале Glam Wish.

Киркоров появился вместе со своими детьми – дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином.

"Какая символическая встреча в Дубае в День народного единства! Воссоединение!" – сказал Киркоров.

В ролике он обратился к Поляковой на украинском языке:

"Королева Ночи и Король Солнца. Щиро вітаємо!"

4 ноября Киркоров и Полякова выступили на международном музыкальном фестивале PaRus.

ВИДЕО

Видео: Glam Wish / YouTube

Фестиваль PaRus имеет статус международного. Он проводится в Дубае с 2017 года.

"PaRus – это всегда любимые исполнители разнообразных жанров на одной сцене, где главной декорацией выступает главный архитектурный шедевр и самый фотографируемый символ Дубая – отель Burj Al Arab", – говорится на сайте фестиваля.

В 2020 году мероприятие проводится с 3-го по 5 ноября. Среди выступающих, кроме Поляковой и Киркорова, российские исполнители Гарик Сукачев, группа "Иванушки International", "Хор Турецкого".