Бульвар Шоубиз
 
13 октября, 2020
 
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"Девочка на себя не похожа", "А вы сами наносите макияж дочери?!" Фаны Киркорова обсуждают его дочь

По мнению подписчиков российского певца Филиппа Киркорова, его восьмилетняя дочь Алла-Виктория пользуется косметикой.

Киркоров: Семейный уик-энд
Киркоров: Семейный уик-энд
Фото: fkirkorov / Instagram

Российский певец Филипп Киркоров обнародовал в Instagram фото с детьми: Аллой-Викторией и Мартином.

"Семейный уик-энд", – написал он.

Певец отметил, что они с детьми находятся в парке аттракционов.

"Место нашего безудержного веселья, захватывающих аттракционов и супернастроения на всю неделю", – отметил он.

Подписчики заметили, что дочь певца выглядит накрашенной.

"Алла-Виктория накрашена? Что-то на себя не похожа. Очень нравилась девочка, а тут на себя не похожа", – написала xoxotushka19.

"Девочка с макияжем?" – поинтересовалась marishkapetrovaaaa.

"А вы сами наносите макияж дочери?!" – спросила happyfamily600.

У Филиппа Киркорова двое детей: Алла-Виктория и Мартин. Их рожала суррогатная мать. Дочь Алла-Виктория появилась на свет 26 ноября 2011 года, сын Мартин – 29 июня 2012 года.

Киркоров не женат. С 1994-го по 2005 год он жил в браке с российской певицей Аллой Пугачевой.

Теги: Филипп Киркоров, дети, певец, Алла-Виктория Киркорова, фото
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