"Победа над собой!". Ани Лорак с дочерью прокатилась на доске для серфинга. Киркоров снял это на видео

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак и ее девятилетняя дочь София отдыхают в Греции вместе с певцом Филиппом Киркоровым.

Ани Лорак: Впервые в жизни встала на доску! Так круто!

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак на своей странице в Instagram показала, как они вместе с девятилетней дочерью Софией катаются по морю на досках для серфинга.

"Впервые в жизни встала на доску! Так круто! Непередаваемые эмоции и адреналин! А самое главное – победа над собой!" – написала она.

Певица отметила, что ролик снял российский певец Филипп Киркоров. Он является крестным дочери Ани Лорак.

Страной пребывания певица отметила Грецию.

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины.

София Налчаджиоглу – дочь Ани Лорак от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, свадьба с которым состоялась 15 августа 2009 года.

31 января 2019 года в Шевченковском районном суде Киева прошло закрытое заседание по делу о разводе Ани Лорак (Каролины Куек) и ее супруга Мурата Налчаджиоглу. На заседании певицы и ее мужа не было – их представляли адвокаты. Секретарь, присутствовавшая на заседании, после слушания сообщила, что Ани Лорак и Налчаджиоглу развели.