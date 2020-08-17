Лорак показала повзрослевшую дочь на яхте. Фото

По словам проживающей в России украинской певицы Ани Лорак, они с девятилетней дочерью Софией познают новое.

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак на своей странице в Instagram 17 августа разместила совместное фото со своей девятилетней дочерью Софией.

На снимке мать и дочь запечатлены во время прогулки на яхте в плавательных жилетах.

"Познаем новое", – подписала фото певица.

"Как Сонечка повзрослела", – отметили изменения во внешности дочери певицы подписчики.

"София такая взрослая", – комментируют фото поклонники певицы.

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины.

София Налчаджиоглу – дочь Ани Лорак от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, свадьба с которым состоялась 15 августа 2009 года.

31 января 2019 года в Шевченковском районном суде Киева прошло закрытое заседание по делу о разводе Ани Лорак (Каролины Куек) и ее супруга Мурата Налчаджиоглу. На заседании певицы и ее мужа не было – их представляли адвокаты. Секретарь, присутствовавшая на заседании, после слушания сообщила, что Ани Лорак и Налчаджиоглу развели.

В начале августа Лорак сообщила, что отдыхает в Греции.