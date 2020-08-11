Лорак в декольтированном сарафане рассказала о терпимости

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак разместила в сети фото, сделанные во время отдыха в Греции.

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак опубликовала на своей странице в Instagram фотографии, на которых она запечатлена в декольтированном сарафане молочного цвета на фоне каменной стены.

Певица указала, что находится на отдыхе в Греции.

"Жизнь учит нас терпению и терпимости к другим. Быть собой! Видеть дорогу впереди!" – подписала она публикацию.

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины.

После ослабления карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса, Греция открыла границы для туристов с 15 июня.

Пассажиры, прибывающие из аэропортов, которые Агентство по авиационной безопасности Европейского союза считает опасными, проверяются на COVID-19 по прибытии и помещаются на карантин до 14 дней в зависимости от результата.