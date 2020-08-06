Лорак позировала в купальнике на фоне бассейна в греческом отеле. Видео

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак отдыхает в отеле, расположенном на острове Крит (Греция).

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак опубликовала в разделе Stories на своей странице в Instagram селфи-видео, позируя в кадре в раздельном купальнике черного цвета на фоне бассейна.

Видеозапись, опубликованную певицей в Stories, разместил у себя на странице в Instagram ее фан-аккаунт.

Прибыв на отдых, артистка в своем микроблоге сообщила, что поселилась в отеле, расположенном на острове Крит (Греция).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Солнечный релакс #sportgirl Греция#анилорак #шоудива Публикация от ©Новости, фан-аккаунт AniLorak (@karolina___lifenews___) 6 Авг 2020 в 3:05 PDT

После ослабления карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса, Греция открыла границы для туристов с 15 июня.

Пассажиры, прибывающие из аэропортов, которые Агентство по авиационной безопасности Европейского союза считает опасными, проверяются на COVID-19 по прибытии и помещаются на карантин до 14 дней в зависимости от результата.