Греция вновь готова принимать туристов, но с условиями

Украинцы по приезде в Грецию должны будут отправляться на карантин вплоть до 14 дней.

В Греции COVID-19 подтвердили у 3134 человек Фото: EPA

В понедельник, 15 июня, Греция вновь открыла свои основные аэропорты, чтобы увеличить количество международных рейсов и запустить туристический сектор. Об этом сообщает Ekathimerini.

Пассажиры, прибывающие из аэропортов, которые Агентство по авиационной безопасности Европейского союза считает опасными, проверяются на COVID-19 по прибытии и помещаются на карантин до 14 дней в зависимости от результата. Среди прочих в этом списке присутствует и Украина.

Туристам из Турции и Великобритании прибытие в Грецию запрещено. Жители остальных стран будут проверяться случайным образом.

Также, как отмечает издание, в стране открылись сезонные отели и музеи.

Премьер-министр Греци Кириакос Мицотакис заявил 13 июня журналистам, что его приоритетом является сделать Грецию самым безопасным местом в Европе.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Греции COVID-19 подтвердили у 3134 человек, 184 из них умерли. Общее количество инфицированных в мире превысило 8 млн, из них более 3,85 млн вылечились, а 436,9 тыс. умерли.