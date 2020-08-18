"Время пришло". Девятилетняя дочь Ани Лорак дебютировала в клипе певицы. Видео
Проживающая в России украинская певица Ани Лорак на своем канале в YouTube презентовала видео на песню "Твоей любимой", в котором снялась ее девятилетняя дочь София Налчаджиоглу. По словам певицы, София мечтает стать актрисой и съемки в клипе стали для нее актерским дебютом. "Мне кажется, что ее время пришло. С первых минут на площадке София настроилась на работу, подружилась со своим экранным возлюбленным и прекрасно вошла в образ своей героини", – заявила Лорак, презентуя в сети видео. Дочь певицы сыграла одну из эпизодических ролей, появившись в клипе в паре со своим экранным возлюбленным. "Мир переживает сложный период, и всем хочется, чтобы в это время сердце согревала любовь", – объяснила посыл песни певица.
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