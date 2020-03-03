"Я бы летала". Ани Лорак презентовала ролик, снятый Бадоевым. Видео
Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак на своем YouTube-канале выпустила клип на трек "Я бы летала". Режиссер – Алан Бадоев. "С огромной радостью дарю вам свою нежность и любовь в этом невероятно красивом видео. Любовь витает в воздухе", – написала Ани Лорак в Instagram. В ролике певица предстала в нарядах белого цвета: боди и брюках, блузе с пышными рукавами и костюме из перьев. "Мама, я его искала, только выше неба от его любви, с ним я бы летала", – поется в припеве песни.
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