"Династия продолжается". Внучка Пугачевой презентовала трек на испанском. Аудио

Дочь российской певицы Кристины Орбакайте и единственная внучка Аллы Пугачевой восьмилетняя Клавдия Земцова исполнила песню на испанском языке.

Восьмилетняя внучка российской певицы Аллы Пугачевой и дочь Кристины Орбакайте Клавдия Земцова презентовала песню под названием Ser Amigos. Об этом на своей странице в Instagram 11 августа написала Орбакайте.

"У нас радостная новость! Клавочка записала песню на испанском языке!" – сообщила она.

По словам Орбакайте трек ее дочери можно скачать на музыкальных платформах.

"Династия продолжается", – отреагировали на новость фолловеры Орбакайте.

"Вылитая бабушка Алла", – оценили премьеру пользователи сети.

Кристина Орбакайте родила дочь Клавидию в браке с американским бизнесменом российского происхождения Михалом Земцовым. Роды проходили в Майами.

Клавдия – третий ребенок певицы. В отношениях с российским артистом Владимиром Пресняковым Орбакайте родила сына Никиту, а будучи в браке с Русланом Байсаровым во второй раз стала матерью, родив сына Дени.

Третий муж Орбакайте младше певицы на семь лет. Клавдия – единственный ребенок Земцова.