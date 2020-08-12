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12 августа, 2020
 
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"Династия продолжается". Внучка Пугачевой презентовала трек на испанском. Аудио

Дочь российской певицы Кристины Орбакайте и единственная внучка Аллы Пугачевой восьмилетняя Клавдия Земцова исполнила песню на испанском языке.

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Восьмилетняя дочь Орбакайте запела
Восьмилетняя дочь Орбакайте запела
Фото: orbakaite_k / Instagram

Восьмилетняя внучка российской певицы Аллы Пугачевой и дочь Кристины Орбакайте Клавдия Земцова презентовала песню под названием Ser Amigos. Об этом на своей странице в Instagram 11 августа написала Орбакайте.

"У нас радостная новость! Клавочка записала песню на испанском языке!" – сообщила она. 

По словам Орбакайте трек ее дочери можно скачать на музыкальных платформах. 

"Династия продолжается", – отреагировали на новость фолловеры Орбакайте. 

"Вылитая бабушка Алла", – оценили премьеру пользователи сети. 

Кристина Орбакайте родила дочь Клавидию в браке с американским бизнесменом российского происхождения Михалом Земцовым. Роды проходили в Майами. 

Клавдия – третий ребенок певицы. В отношениях с российским артистом Владимиром Пресняковым Орбакайте родила сына Никиту, а будучи в браке с Русланом Байсаровым во второй раз стала матерью, родив сына Дени. 

Третий муж Орбакайте младше певицы на семь лет. Клавдия – единственный ребенок Земцова.

Теги: Алла Пугачева, Россия, клип, Кристина Орбакайте, Клавдия Земцова, трек
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