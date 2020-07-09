"Какая уже большая девочка", "Скоро догонит ростом". Орбакайте позировала с дочерью на пляже

Российская певица Кристина Орбакайте назвала море местом своей силы, отметив, что они с восьмилетней дочерью Клавдией обе являются детьми морского побережья.

Орбакайте: Мы с Клавочкой – дети морского побережья Фото: orbakaite_k / Instagram

Российская певица Кристина Орбакайте разместила в Instagram снимок, на котором они с восьмилетней дочерью Клавдией позируют на фоне моря.

"Мы с Клавочкой – дети морского побережья. Для меня это всегда место силы!" – призналась певица.

"Какая уже взрослая и большая девочка, прелесть", – прокомментировали снимок фолловеры.

"Скоро вас догонит ростом", – отметили поклонники певицы.

Кристина Орбакайте родила дочь Клавдию в браке с американским бизнесменом российского происхождения Михалом Земцовым. Роды проходили в Майами.

Клавдия – третий ребенок певицы. В отношениях с российским артистом Владимиром Пресняковым Орбакайте родила сына Никиту, а будучи в браке с Русланом Байсаровым, во второй раз стала матерью, родив сына Дени.

Третий муж Орбакайте младше певицы на семь лет. Клавдия – единственный ребенок Земцова.