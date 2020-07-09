Бульвар Шоубиз
 
09 июля, 2020
 
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"Какая уже большая девочка", "Скоро догонит ростом". Орбакайте позировала с дочерью на пляже

Российская певица Кристина Орбакайте назвала море местом своей силы, отметив, что они с восьмилетней дочерью Клавдией обе являются детьми морского побережья.

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Орбакайте: Мы с Клавочкой дети морского побережья
Орбакайте: Мы с Клавочкой – дети морского побережья
Фото: orbakaite_k / Instagram

Российская певица Кристина Орбакайте разместила в Instagram снимок, на котором они с восьмилетней дочерью Клавдией позируют на фоне моря. 

"Мы с Клавочкой – дети морского побережья. Для меня это всегда место силы!" – призналась певица. 

"Какая уже взрослая и большая девочка, прелесть", – прокомментировали снимок фолловеры. 

"Скоро вас догонит ростом", – отметили поклонники певицы. 

Кристина Орбакайте родила дочь Клавдию в браке с американским бизнесменом российского происхождения Михалом Земцовым. Роды проходили в Майами. 

Клавдия – третий ребенок певицы. В отношениях с российским артистом Владимиром Пресняковым Орбакайте родила сына Никиту, а будучи в браке с Русланом Байсаровым, во второй раз стала матерью, родив сына Дени. 

Третий муж Орбакайте младше певицы на семь лет. Клавдия – единственный ребенок Земцова.

Теги: США, Майами, Кристина Орбакайте
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