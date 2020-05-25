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25 мая, 2020
 
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"Свобода". Орбакайте в день рождения презентовала новый трек

Российской певице Кристине Орбакайте 25 мая исполнилось 49 лет.

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У Орбакайте есть младший брат по отцу и брат с сестрой по матери
У Орбакайте есть младший брат по отцу и брат с сестрой по матери
Фото: orbakaite_k / Instagram

Российская певица Кристина Орбакайте в Instagram анонсировала премьеру песни "Свобода". По словам певицы, новый трек – подарок поклонникам в честь ее дня рождения. 25 мая Орбакайте исполнилось 49 лет. 

"Дарю всем в свой день рождения не только свою любовь, но и новую песню", – написала певица. 

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Мать певицы – российская артистка Алла Пугачева. Отец – литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас. В браке с Пугачевой он жил с 1969-го по 1973 год.

У певицы есть младший единокровный брат по отцу, Фабианас Орбакас, и младшие единокровные брат и сестра по маме – Гарри и Лиза Галкины. 

Теги: Россия, клип, Кристина Орбакайте, видеоклип
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