"Свобода". Орбакайте в день рождения презентовала новый трек

Российской певице Кристине Орбакайте 25 мая исполнилось 49 лет.

У Орбакайте есть младший брат по отцу и брат с сестрой по матери Фото: orbakaite_k / Instagram

Российская певица Кристина Орбакайте в Instagram анонсировала премьеру песни "Свобода". По словам певицы, новый трек – подарок поклонникам в честь ее дня рождения. 25 мая Орбакайте исполнилось 49 лет.

"Дарю всем в свой день рождения не только свою любовь, но и новую песню", – написала певица.

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Мать певицы – российская артистка Алла Пугачева. Отец – литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас. В браке с Пугачевой он жил с 1969-го по 1973 год.

У певицы есть младший единокровный брат по отцу, Фабианас Орбакас, и младшие единокровные брат и сестра по маме – Гарри и Лиза Галкины.