Бульвар Шоубиз
 
23 июля, 2020
 
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Внучка Пугачевой – копия своей матери. Орбакайте показала, как выглядела в детстве

Дочь российской певицы Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте показала новое фото девятилетней дочери Клавдии, совместив снимок со своей детской фотографией.

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Орбакайте: Наша с дочкой внешность изменчива
Орбакайте: Наша с дочкой внешность изменчива
Фото: orbakaite_k / Instagram

Дочь российской певицы Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте на своей странице в Instagram обнародовала коллаж, составленный из двух снимков: на одном запечатлена ее восьмилетняя дочь Клавдия, а на втором – артистка в ее возрасте.

"Наша с дочкой внешность изменчива, мы похожи то на маму, то на папу", – подписала коллаж Орбакайте.

"Копия", – первым отметил внешнее сходство Орбакайте со своей дочкой супруг ее матери, шоумен Максим Галкин.

"Слепок", – написал российский композитор украинского происхождения Игорь Крутой.

"Вы так похожи", – присоединились к комментариям фолловеры Орбакайте.

"Просто мама с папой похожи друг на друга", – пришли к выводу подписчики.

Орбакайте родилась в 1971 году в Москве. Ее родители – Алла Пугачева и Миколас Орбакас – прожили в браке четыре года. Супруги развелись в 1973 году.

Орбакайте родила дочь Клавдию в браке с американским бизнесменом российского происхождения Михалом Земцовым. Роды проходили в Майами.

Клавдия – третий ребенок певицы. В отношениях с российским артистом Владимиром Пресняковым Орбакайте родила сына Никиту, а, будучи в браке с Русланом Байсаровым, во второй раз стала матерью, родив сына Дени.

Третий муж Орбакайте младше певицы на семь лет. Клавдия – единственный ребенок Земцова.

Теги: Алла Пугачева, Кристина Орбакайте
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